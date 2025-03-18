Fransa, İsrail'in Gazze Saldırılarını Kesin Bir Dille Kınadı

Fransa, Gazze'de 400'den fazla Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail saldırılarını kınadı ve ateşkes çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:33
Fransa, İsrail'in Gazze Saldırılarını Kesin Bir Dille Kınadı

Fransa’dan İsrail’e Sert Tepki

Fransa, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail’in son günlerde gerçekleştirdiği Gazze Şeridi’ndeki saldırılar, sivil kayıplara yol açmakta ve bu durum kabul edilemezdir" ifadelerine yer verildi.

Ateşkesin İhlali ve İnsan Hakları

Fransa, tüm tarafları ateşkese uymaya çağırarak, Gazze'deki sivillerin korunması ve insani yardımların erişimi konusunda İsrail'den derhal gerekli önlemleri almasını talep etti. Açıklamada, "Esirlerin serbest bırakılması çabalarını tehlikeye atan ve sivil hayatı tehdit eden düşmanlıkların durdurulması şarttır" dendi.

İsrail’in Saldırıları Yeniden Başladı

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek yeniden Gazze’ye saldırılara başladı. 18 Mart sabahı düzenlenen hava saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 400'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

Politik Gelişmeler ve Eleştiriler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın direktifleri doğrultusunda saldırıların başlatıldığı açıklandı. Hamas ise, verdiği sözlere uymadan Gazze'deki Filistin halkına karşı bir soykırıma kalkıştığını belirtti. Ayrıca, İsrail'deki muhalefet partileri Netanyahu’nun son siyasi adımlarını eleştirerek, ateşkesi bozan bu eylemler karşısında duyarsız kaldıklarını savundu.

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