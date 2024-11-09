DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.616.608,78 0,61%

Fransa-İsrail Maçında Yoğun Güvenlik Önlemleri Alınıyor

Fransa-İsrail futbol maçı, 14 Kasım'da Stade de France'ta güvenlik tedbirleri altında gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 16:22
Fransa-İsrail Maçında Yoğun Güvenlik Önlemleri Alınıyor

Fransa'nın Başkenti Paris'te Güvenlik Zirve Yapacak

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'deki Stade de France, 14 Kasım'da oynanacak Fransa-İsrail futbol karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yoğun güvenlik tedbirleri alınmakta.

Satılan Bilet Sayısı Düşük Kalıyor

Ulusal basında yer alan haberlere göre, karşılaşmaya şu ana kadar 20 bin bilet satıldı. Bu, 80 bin kapasiteli stadyumda Fransa Milli Futbol Takımı'nın oynadığı bir maç için kaydedilen en düşük bilet satış sayısı oldu.

Güvenlik Önlemleri Artıyor

Fransız yetkililer, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve sırasında yaşanan olayların ardından, Fransa-İsrail karşılaşmasına yönelik güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkarıyor. Maç günü, stadyum çevresinde güvenlik alanı oluşturulacak ve bu alana girmek için akreditasyon gerekecek.

Taraftarlara Alkol ve Çanta Yasağı

Stada çanta ve şişe ile gelinmemesi konusunda taraftarlara uyarılar yapılırken, yerel saatle 15.30’da Stade de France çevresindeki dükkanlar kepenk kapatacak.

Emniyet Gücü ve Personel Sayısı Artıyor

Maç günü, başkent Paris ve Saint-Denis'de toplam 4 bin polis ve jandarma görev yapacak. Ayrıca, statta 1400 çalışan bulunacak. Geçici olarak, maç sahasına yakın tribünler de taraftar oturması için kapalı tutulacak ve stat altındaki otoparklar kapatılacak.

Güvenlik Gücü Sayısı Artış Gösteriyor

Fransa-İsrail maçı için görevlendirilen güvenlik gücü sayısı, Stade de France'ta yüksek gerilimli Paris Saint Germain (PSG) ve Olimpik Marsilya maçları için alınan önlemlerin iki katı olarak belirlendi.

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, dün yaptığı paylaşımda karşılaşmanın başka bir yerde yapılması talebini reddetti. Retailleau, Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez'in gerekli güvenlik önlemlerini aldığını vurguladı.

Protestolar ve Olaylar

Filistin destekçileri, 4 Kasım’da Paris'te düzenlenen bir eylem ile bu karşılaşmanın iptal edilmesini talep etmişti. Ayrıca, Amsterdam'daki UEFA Avrupa Ligi maçında İsrailli taraftarların Filistin destekçilerine yönelik saldırıları sonucunda meydana gelen olaylarda 62 kişi gözaltına alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de İnşaat Kazası: Balkon Çökmesi Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti
2
Adana Pozantı'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
3
Manisa'da Boşanma Sürecindeki Kadını Öldüren Koca, Ağırlaştırılmış Müebbetle Yargılanacak
4
İsveçli Akademisyenden Sert Açıklama: "İsrail, Lübnan'da 11 Cami Yok Etti"
5
Kadıköy'de LÖSEV Şenliği Coşkuyla Kutlandı
6
Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Oto Elektrikçi Tutuklandı
7
Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'ın AİHM Kararlarına Uyması İçin Strazburg'da Temaslarda Bulundu

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak