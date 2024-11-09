Fransa-İsrail Maçında Yoğun Güvenlik Önlemleri Alınıyor

Fransa'nın Başkenti Paris'te Güvenlik Zirve Yapacak

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'deki Stade de France, 14 Kasım'da oynanacak Fransa-İsrail futbol karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yoğun güvenlik tedbirleri alınmakta.

Satılan Bilet Sayısı Düşük Kalıyor

Ulusal basında yer alan haberlere göre, karşılaşmaya şu ana kadar 20 bin bilet satıldı. Bu, 80 bin kapasiteli stadyumda Fransa Milli Futbol Takımı'nın oynadığı bir maç için kaydedilen en düşük bilet satış sayısı oldu.

Güvenlik Önlemleri Artıyor

Fransız yetkililer, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve sırasında yaşanan olayların ardından, Fransa-İsrail karşılaşmasına yönelik güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkarıyor. Maç günü, stadyum çevresinde güvenlik alanı oluşturulacak ve bu alana girmek için akreditasyon gerekecek.

Taraftarlara Alkol ve Çanta Yasağı

Stada çanta ve şişe ile gelinmemesi konusunda taraftarlara uyarılar yapılırken, yerel saatle 15.30’da Stade de France çevresindeki dükkanlar kepenk kapatacak.

Emniyet Gücü ve Personel Sayısı Artıyor

Maç günü, başkent Paris ve Saint-Denis'de toplam 4 bin polis ve jandarma görev yapacak. Ayrıca, statta 1400 çalışan bulunacak. Geçici olarak, maç sahasına yakın tribünler de taraftar oturması için kapalı tutulacak ve stat altındaki otoparklar kapatılacak.

Güvenlik Gücü Sayısı Artış Gösteriyor

Fransa-İsrail maçı için görevlendirilen güvenlik gücü sayısı, Stade de France'ta yüksek gerilimli Paris Saint Germain (PSG) ve Olimpik Marsilya maçları için alınan önlemlerin iki katı olarak belirlendi.

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, dün yaptığı paylaşımda karşılaşmanın başka bir yerde yapılması talebini reddetti. Retailleau, Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez'in gerekli güvenlik önlemlerini aldığını vurguladı.

Protestolar ve Olaylar

Filistin destekçileri, 4 Kasım’da Paris'te düzenlenen bir eylem ile bu karşılaşmanın iptal edilmesini talep etmişti. Ayrıca, Amsterdam'daki UEFA Avrupa Ligi maçında İsrailli taraftarların Filistin destekçilerine yönelik saldırıları sonucunda meydana gelen olaylarda 62 kişi gözaltına alınmıştı.