Fransa: Mahkeme Malakoff Belediye Binasındaki Filistin Bayrağının Kaldırılmasına Karar Verdi

Mahkeme Malakoff Belediye Binasındaki Filistin Bayrağının Kaldırılmasına Karar Verdi

Cergy-Pontoise İdari Mahkemesi, Malakoff kentinin belediye binasının cephesine asılan Filistin bayrağının kaldırılmasına hükmetti. Kararın detayları, Fransız BFMTV kanalı tarafından duyuruldu.

Belediyenin Nedeni ve Valiliğin Müdahalesi

Malakoff Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, belediyenin binanın cephesine Filistin bayrağı asarak Fransa'nın Filistin Devleti'ni 22 Eylül'de resmen tanıma kararını kutlamak istediği belirtildi.

Açıklamada, belediyenin bu adımının ardından valiliğin baskısına maruz kaldığı ifade edilerek, dün akşam Hauts-de-Seine Valisi Alexandre Brugere talimatıyla polisin belediyeye gelerek bayrağın kaldırılmasını istediği aktarıldı. Belediye Başkanı Jacqueline Belhomme'un bayrağı kaldırmayı reddettiği ve Brugere'in belediyeden şikayetçi olduğu bildirildi.

Siyasi Tepkiler ve Yönetimden Açıklamalar

Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, geçen hafta yaptığı açıklamada “22 Eylül'de, Fransa sonunda Filistin Devleti'ni tanıdığında Filistin bayraklarını belediyelerimizde dalgalandıralım.” çağrısında bulunmuş, bu öneri tartışma yaratmıştı.

Düşen hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ise valilere gönderdiği mesajda, bu bayrakların binalara asılmasının kamu hizmeti veren kurumların uyması gereken "tarafsızlık ilkesine" aykırı olduğunu savundu ve binalarına Filistin bayrağı asacak belediyelerin mahkemeye şikayet edilmesini talimatlandırdı.

Diplomatik Bağlam

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise dün telefonda görüştüğü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, Filistin Devleti'ni 22 Eylül'de tanıma niyetinde olduğunu bildirdi.