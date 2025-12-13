DOLAR
Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın: Şahitler 'kiralık katil' iddiası

Güllü'nün ölümüyle ilgili tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Güler hakkında eski patronu Ferdi Aydın, şahitlerin annesini öldürmek için kiralık katil aradığını söyledi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 19:26
Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın: Şahitler 'kiralık katil' iddiası

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025'te 5. kattaki kapalı terastan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Güler tutuklandı. Güler, tutuklama kararının ardından geniş güvenlik önlemleriyle Kandıra Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Olayda adı geçen Sultan Nur Ulu ise ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın: "Bu olay cinayet"

Sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada olaya ilişkin güçlü iddialarda bulundu. Aydın, soruşturma sürecinde şüphelerinin cinayet yönünde olduğunu belirterek, çevresinde adı geçen isimlerin ve tanık beyanlarının bu görüşü desteklediğini söyledi.

Aydın, basına yaptığı açıklamalarda, "Biz, Güllü ablanın öldüğünü duyduk... Ben bu olayın cinayet olduğunu medya aracılığıyla dile getirdim" ifadelerini kullandı. Ayrıca açıklamalarında, isimlerini verdiği kişilerle birlikte "en az 10 kişinin" olayla bağlantılı olduğunu iddia etti ve hepsinin cezalandırılmasını istedi.

Şahitler, kayıtlar ve iddialar

Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter ile ilgili olarak şunları söyledi: "Bu kadın bir katil. Bu kadını kimse savunmasın. Bu kadının en yüksek cezayı alması lazım. Bir anneyi öldürdü." Aydın, dosyada birçok şahit olduğunu ve bu şahitlerin "annesini öldürmek için kiralık katil aradığını" söylediğini öne sürdü. Ayrıca "ses kayıtları ve itiraf videoları" bulunduğunu ifade etti.

Eski patron, Tuğyan hakkında, "yasaklı madde kullanan, şiddet eğilimi olan ve çocuğunu döven bir kadın" şeklinde iddialarda bulundu ve tutuklamanın ardından bu kişinin müebbet hapis alabileceğini düşündüğünü belirtti.

Olayın hukuki süreci

26 Eylül 2025 tarihinde Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta yaşanan olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Güler "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Olayla ilgili ifadeler ve delillerin değerlendirilmesi sürüyor.

Aydın, hem olaya ilişkin iddiaların hem de kamuoyunda oluşan tepkinin ardından yargının en doğru kararı vereceğine inandıklarını belirtti ve davayı takip edeceklerini söyledi.

