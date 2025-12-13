İsrail’in Hamas Komutanı Raad Saad Hedefi: Can Kaybı 4’e Yükseldi

Gazze’nin batısında düzenlenen saldırıda en az 25 yaralı var

İsrail’in Gazze şehrinin batısında, Hamas’ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nın üst düzey komutanlarından Raad Saad’ı hedef aldığı hava saldırısında can kaybı 4e yükseldi. Olayda ayrıca en az 25 kişi yaralandı.

Filistinli kaynaklar, saldırının Raşid caddesi üzerindeki bir aracı hedef aldığını bildirirken, Filistinli yetkililer Saad’ın hayatını kaybedip kaybetmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

İsrailli bir yetkili ise saldırının, Saad’ın konumuna ilişkin yeni elde edilen istihbarat doğrultusunda gerçekleştirildiğini öne sürdü. Olay yerine gelen acil durum ekiplerinin cenazeleri yakındaki bir hastaneye sevk ettiği anlar kameralara yansıdı.

Gelişmelerle ilgili resmi doğrulamaların beklenmeye devam ettiği belirtiliyor.

