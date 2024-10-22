Fransa, Martinik'te Sokağa Çıkma Yasağını Uzattı

Fransa, Martinik'te Sokağa Çıkma Yasağını Uzatıyor

Fransa, Karayipler'deki sömürgesi olan Martinik'te, artan hayat pahalılığına karşı düzenlenen büyük çaplı protestolarının ardından, 21 Ekim'de başlayan gece sokağa çıkma yasağını uzatma kararı aldı. Gece saatlerinde uygulanan yasak 28 Ekim'e kadar sürecek.

Protestolar ve Hükümetin Tepkisi

Fransız hükümetinin adadaki temsilcisi Martinik Valiliği, gece 00.00 ile 05.00 saatleri arasında geçerli olacak yasak hakkında kamuoyuna bilgi verdi. Hükümetin, halkın gıda fiyatlarının düşürülmesi yönündeki taleplerine kayıtsız kalması, protestoların yeniden başlamasına neden oldu.

17 Ekim'de, adadaki halkı temsil eden sendikalar, gıda fiyatlarının düşürülmesi için Fransız hükümetiyle yaptıkları anlaşmanın içeriklerini yetersiz bulmuş ve gösterilere devam kararı almıştı. Bu süreçte polis, sokakta eylem yapan göstericilere müdahale etti.

Geçmiş Anlaşmalar ve Devam Eden Sorunlar

17 Ekim'de, Martinik Valisi Jean-Christophe Bouvier ile Martinik Yürütme Konseyi Başkanı Serge Letchimy arasında, hayat pahalılığına karşı mücadele kapsamında bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, Martinik'teki gıda fiyatlarının %20 oranında düşürülmesi hedeflenmişti. Ancak, Afrika-Karayip Halklarının ve Kaynaklarının Korunması İçin Birlik Derneği, yalnızca 6 bin gıda ürününün indirimin kapsamına alındığını belirterek eylemlerine devam edeceğini duyurdu.

Martinikteki Gösterilerin Arka Planı

Fransa ana karasından yaklaşık 6,800 kilometre uzaklıkta yer alan Martinik, 17. yüzyılda Fransız kontrolüne girmiştir. Eylül ayının başlarından itibaren, süpermarketlerdeki aşırı gıda fiyatlarına karşı halk gösteriler düzenlemeye başlamıştır. Yapılan araştırmalara göre, Martinik'teki gıda fiyatları, Fransa ana karasına göre %40 daha yüksektir.

Gösterilerin patlak vermesiyle birlikte, Fransız hükümeti, olayların kontrol altına alınması için 23 Eylül'de Fransa Ulusal Polisine bağlı Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri'ni adaya sevketmiştir. Protestolar esnasında 4 kişi hayatını kaybetmiş ve 140'tan fazla kişi gözaltına alınmıştır.

Güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağının uygulanma süresi 21 Ekim'e kadar uzatılmış hep eylemlere katılan halk, ilave 300 polis ve jandarma gönderilen adada haklarını aramaktan vazgeçmeyecektir.