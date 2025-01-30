Fransa'nın Kamerun'daki Bağımsızlık Savaşında On Binlerce Ölüm İddiası

Fransa'nın Kamerun'daki Sömürge Geçmişi Ortaya Çıkıyor

Fransa ve Kamerun'ın tarihçileri tarafından hazırlanan bir rapor, Fransa'nın 1945-1971 yılları arasında bağımsızlık sürecinde muhtemelen on binlerce Kamerunluyu öldürdüğünü ortaya koydu. Raporda, Fransa'nın eski sömürgesi Kamerun'daki bağımsızlık yanlısı hareketlere uyguladığı baskıcı tutum açıkça vurgulandı.

Raporun Detayları ve Sunumu

14 tarihçinin 2,5 yıllık titiz çalışmasının ürünü olan bu rapor, 21 Ocak'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve 28 Ocak'ta Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya'ya sunuldu. Komisyon Eş Başkanı Karine Ramondy, “Bu sömürgecilikten kurtulma savaşı bağımsızlıkla sona ermedi” diyerek, bağımsızlık sonrası da Fransız etkisinin devam ettiğine dikkat çekti.

Bağımsızlık Mücadelesi ve Şiddet İddiaları

Raporun bulgularına göre, Fransa, Kamerun'un bağımsızlık yanlısı hareketleri ve siyasi muhalefetine karşı ciddi şiddet uyguladı. Tarihçiler, 1945-1971 yılları arasında Kamerun Halkları Birliği (UPC) gibi milliyetçi partilerin faaliyetlerini engellemeye yönelik baskıların arttığını belirtti. Özellikle 1955'te feshedilen UPC, bu süreçte yoğun bir baskıya maruz kaldı, liderlerinden Ruben Um Nyobe ise Fransız ordusu tarafından öldürüldü.

Kamerun'da Civillere Yönelik Saldırılar

Bunun yanı sıra, 1956'daki Ekite Katliamı'nın silahsız sivillere karşı bir saldırı olarak düzenlendiği ve Kamerunlu sivillerin toplama kamplarına zorla yerinden edildiği raporda yer aldı. Ayrıca Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait belgelerde, bölgede yangın çıkaran mühimmatların kullanıldığına dair kanıtlar bulundu.

İnsan Hakları İhlalleri ve Soykırım İddiası

Komisyon, bu şiddet uygulamalarını 'soykırım' olarak nitelendirecek hukuki yetkisi olmasa da, insan hakları ve savaş hukukunun ihlal edildiği sonucuna vardı. Ramondy, “Bağımsız hale gelen bir ülke adına şiddet içerikli baskı uygulamaya devam ediyoruz” sözleriyle durumu özetledi.

Bu rapor, Fransa'nın Kamerun'daki geçmişine dair yeni tartışmalar başlatacak gibi görünüyor.