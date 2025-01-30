DOLAR
35,77 0,09%
EURO
37,27 0,06%
ALTIN
3.195,61 -0,74%
BITCOIN
3.755.018,85 -0,48%

Fransa'nın Kamerun'daki Bağımsızlık Savaşında On Binlerce Ölüm İddiası

Fransız ve Kamerunlu tarihçilerin raporuna göre, Fransa bağımsızlık mücadelesinde muhtemelen on binlerce Kamerunluyu öldürdü.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:52
Fransa'nın Kamerun'daki Bağımsızlık Savaşında On Binlerce Ölüm İddiası

Fransa'nın Kamerun'daki Sömürge Geçmişi Ortaya Çıkıyor

Fransa ve Kamerun'ın tarihçileri tarafından hazırlanan bir rapor, Fransa'nın 1945-1971 yılları arasında bağımsızlık sürecinde muhtemelen on binlerce Kamerunluyu öldürdüğünü ortaya koydu. Raporda, Fransa'nın eski sömürgesi Kamerun'daki bağımsızlık yanlısı hareketlere uyguladığı baskıcı tutum açıkça vurgulandı.

Raporun Detayları ve Sunumu

14 tarihçinin 2,5 yıllık titiz çalışmasının ürünü olan bu rapor, 21 Ocak'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve 28 Ocak'ta Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya'ya sunuldu. Komisyon Eş Başkanı Karine Ramondy, “Bu sömürgecilikten kurtulma savaşı bağımsızlıkla sona ermedi” diyerek, bağımsızlık sonrası da Fransız etkisinin devam ettiğine dikkat çekti.

Bağımsızlık Mücadelesi ve Şiddet İddiaları

Raporun bulgularına göre, Fransa, Kamerun'un bağımsızlık yanlısı hareketleri ve siyasi muhalefetine karşı ciddi şiddet uyguladı. Tarihçiler, 1945-1971 yılları arasında Kamerun Halkları Birliği (UPC) gibi milliyetçi partilerin faaliyetlerini engellemeye yönelik baskıların arttığını belirtti. Özellikle 1955'te feshedilen UPC, bu süreçte yoğun bir baskıya maruz kaldı, liderlerinden Ruben Um Nyobe ise Fransız ordusu tarafından öldürüldü.

Kamerun'da Civillere Yönelik Saldırılar

Bunun yanı sıra, 1956'daki Ekite Katliamı'nın silahsız sivillere karşı bir saldırı olarak düzenlendiği ve Kamerunlu sivillerin toplama kamplarına zorla yerinden edildiği raporda yer aldı. Ayrıca Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait belgelerde, bölgede yangın çıkaran mühimmatların kullanıldığına dair kanıtlar bulundu.

İnsan Hakları İhlalleri ve Soykırım İddiası

Komisyon, bu şiddet uygulamalarını 'soykırım' olarak nitelendirecek hukuki yetkisi olmasa da, insan hakları ve savaş hukukunun ihlal edildiği sonucuna vardı. Ramondy, “Bağımsız hale gelen bir ülke adına şiddet içerikli baskı uygulamaya devam ediyoruz” sözleriyle durumu özetledi.

Bu rapor, Fransa'nın Kamerun'daki geçmişine dair yeni tartışmalar başlatacak gibi görünüyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABB Başkanı Mansur Yavaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
2
Kuru Cilt: Böbrek Hastalıklarının Habercisi Olabilir
3
FETÖ'ye Bağlı 'Emniyet İmamı'na 22,5 Yıl Hapis İstemi
4
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
5
MİT, Hamas ile İstihbarat Diplomasisiyle 5 Taylandlı Rehineyi Kurtardı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Yargısı Yalnızca Milletin Hizmetindedir
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset ve Gazetecilikte Ayrıcalıklara Dikkat Çekti

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!