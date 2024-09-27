Fransa'nın Kamu Borcu GSYH'nin %112'sine Ulaştı

Fransa'nın Kamu Borcu Artışta

Fransa'da 2023 yılının ikinci çeyreğinde kamu borcu, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) %112'sine ulaşarak 3 trilyon 228,4 milyar euroya yükseldi. Bu durum, ülkenin finansal sağlığına dair endişeleri artırıyor.

İstatistiklere Göre Yükseliş

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE) tarafından açıklanan verilere göre, kamu borcu önceki çeyrekte 3 trilyon 159,5 milyar euro iken, bu çeyrekte 68,9 milyar euro artış gösterdi. İlk çeyrekte GSYH’yi %110,5 oranında karşılayan borç, bu çeyrekte %112'ye yükselerek dikkati çekti.

Yüksek Borç ve Bütçe Açığı Sorunu

Fransa'da yükselen borçlanma maliyetleri, yüksek borç ve bütçe açığı sorunuyla bağlı olarak artmaya devam ediyor. Ülkenin bütçe açığı, 2023 yılında GSYH'nın %5,5'ine çıkarken, 2022 yılında bu oran %4,8 olarak kaydedilmişti.

Kritik Bütçe Süreci

1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında, merkez sağcı Başbakan Michel Barnier'in 2025 bütçesi üzerinde çalışması bekleniyor. Ancak, hükümetin bütçe belgelerini Ulusal Meclis Finans Komisyonuna zamanında sunmaması eleştirilere yol açtı.

Vergi Artışı Tartışmaları

Ekonomik göstergelerdeki kötüleşmeyi önlemek amacıyla vergi artışlarının gündeme gelmesi, iktidar içinde tartışmalara neden oluyor. Eski İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, böyle bir yönetimi desteklemeyeceğini kamuoyuna açıkladı.

Avrupa Birliği Disiplin Süreci Başlattı

Yüksek bütçe açıkları nedeniyle Avrupa Birliği (AB), Fransa’nın da dahil olduğu 7 üye ülkeye temmuz ayında disiplin süreci başlattı. AB kurallarına göre, üye devletlerin bütçe açıkları GSYH'nın %3’ünü ve kamu borçları %60'ını aşmamalıdır.