Fransa'nın Kuzeybatısında Sel Felaketi: 600 Kişi Tahliye Edildi

Fransa'da Sel Tehlikesi: 600 Kişi Tahliye Edildi

Fransa'nın kuzeybatısında etkili olan şiddetli sel nedeniyle Ille-et-Vilaine, Morbihan ve Loire-Atlantique vilayetlerinde kırmızı alarm verildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, olumsuz hava koşullarının etkisiyle bu bölgelerde alarm seviyesini arttırırken, Calvados, Orne, Mayenne ve Maine-et-Loire vilayetlerinde ise turuncu alarm verildi.

İlle-et-Vilaine Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bu vilayette 600 kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi. Olumsuz hava koşulları, ulaşımda da büyük aksamalara yol açtı.

Bretonya bölgesindeki TER BreizhGo sosyal medya hesabından yapılan açıklamalara göre, Rennes-Redon ve Rennes-Saint-Malo hatlarındaki tren seferlerinde aksamalar yaşandı ve bazı seferler iptal edildi.

Ülke genelinde, 2 bin 300 hane elektrik kesintisi yaşarken, bazı şehirlerde araçlar sular altında kaldı. Yardım ekipleri, tahliye işlemleri için küçük tekneler ve şişme botlar kullanarak vatandaşların yardımına koştu.