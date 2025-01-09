Fransa'nın Kuzeyinde Olumsuz Hava Koşulları: 2 Ölü

Fransa'nın kuzeyindeki aşırı hava koşulları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:19
Fransa'nın Kuzeyinde Olumsuz Hava Koşulları: 2 Ölü

Fransa'nın Kuzeyindeki Olumsuz Hava Koşulları Can Almaya Devam Ediyor

Fransa'nın kuzeyinde, aşırı soğuk ve yoğun kar yağışının etkisi altındaki bölgelerde 2 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin Haute-de-France bölgesindeki Valilik, Lille şehri yakınlarında bir kişinin kaygan zeminde kayarak kafasını vurduğunu ve bu yüzden hayatını kaybettiğini bildirdi.

İkinci Ölüm Vakası Evsiz Bir Birey

Valilik, ikinci ölüm vakasının Valenciennes şehrinde gerçekleştiğini belirtti. Bu kişinin, soğuk havadan donarak yaşamını yitirdiği düşünülen bir evsiz olduğu ifade edildi.

Trafikte Aksamalar ve Yaralanmalar

Yoğun kar yağışlarının yol açtığı trafik kazalarında ise 3'ü ağır olmak üzere 55 kişi yaralandı. Ülkenin kuzey kesiminde bulunan Pas-de-Calais vilayetinde elektrik kesintileri yaşanırken, olumsuz hava koşulları genel olarak trafiği etkiledi.

Meteoroloji Uyarıları

Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo-France, Pas-de-Calais, Somme, Nord, Vendee, Deux-Sevres, Ille-et-Vilaine, Calvados, Eure, Seine-Maritime ve Oise vilayetlerinde alarm seviyesini turuncuya yükseltti. Bu durum, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

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