Fransa, Notre Dame Katedrali'ne Giriş Ücretini Getiriyor

Fransız Hükümeti Ücret Uygulamasını Duyurdu

Fransa'da, ülkenin en önemli tarihi ve turistik noktalarından biri olan Notre Dame Katedrali'ne yapılacak ziyaretlerde turistlerden giriş ücreti alınması planlanıyor. Bu durum, Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati tarafından duyuruldu.

Sembolik Ücret Önerisi

Rachida Dati, Le Figaro gazetesine verdiği röportajda, "Avrupa'nın birçok yerinde öne çıkan dini yapılar için giriş ücretleri bulunmaktadır" dedi. Bakan, Paris Başpiskoposluğu'na, Notre Dame Katedrali'ne yapılan ziyaretler için "sembolik bir ücret" önerdiğini belirtti.

Gelirlerin Kullanımı

Dati, Katedral’e giriş için 5 avro talep edilmesi durumunda yıllık yaklaşık 75 milyon avro gelir elde edilebileceğini vurguladı. Toplanan bu gelirlerin, dini mirasların korunmasına yönelik kullanılacağı belirtiliyor.

Restorasyon Çalışmaları ve Yangın

Başkent Paris'teki tarihi miras üzerinde yürütülen restorasyon çalışmaları sona yaklaşmış durumda. 2019 yılında meydana gelen yangın nedeniyle hasar gören Notre Dame Katedrali, 8 Aralık'ta ziyaretçilere kapılarını açmayı planlıyor.

Tarihî Katedralin Yangını

Fransa'nın Hristiyanlık sembollerinden biri olarak kabul edilen Notre Dame Katedrali’nin temeli, 1163 yılında atılmış ve 300 yıl süren inşa sürecinin ardından tamamlanmıştır. Ancak, 15 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen bir yangın sonucu, 857 yıllık Katedral'in 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çökerek büyük hasar görmüştür. Yangın sonrası, Katedral'in restorasyonu için dünya genelinde toplamda 844 milyon avro kadar bağış toplanmıştır.