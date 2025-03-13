Fransa, TikTok'un Çocuklar Üzerindeki Etkilerini Araştırmak İçin Komisyon Kurdu

Fransa'da TikTok Araştırma Komisyonu Kuruldu

Fransa'da Ulusal Meclis, sosyal medya platformu TikTok'un çocuklar ve gençler üzerindeki psikolojik etkilerini araştırmaya yönelik bir komisyonun kurulmasına onay verdi.

Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, çocuklar ve gençler üzerindeki TikTok etkilerinin araştırılmasına yönelik önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Söz konusu Meclis Araştırma Komisyonu, 6 ay boyunca TikTok'un algoritmasını ve bu platformun reşit olmayan bireyler üzerindeki psikolojik etkilerini inceleyecek.

30 milletvekilinden oluşan komisyon, ayrıca platformda çocukları ve gençleri korumaya yönelik alınabilecek tedbirleri belirleyecek.