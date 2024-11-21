Fransa UCM'nin Netanyahu Tutuklama Emrine Yanıt Veremiyor

Fransa'dan UCM'nin Netanyahu Kararına İlişkin Açıklama

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkarılan tutuklama emrine ilişkin belirsizliğini koruyor. Lemoine, bu konunun hukuki olarak son derece dikkatli bir yaklaşım gerektirdiğini ifade etti.

Basın Toplantısında Sıkı Sorular

Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın toplantısında, gazetecilerin Netanyahu'nun Fransa'ya gelmesi durumunda tutuklanıp tutuklanmayacağı konusundaki ısrarlı sorularını yanıtsız bıraktı. Lemoine, "Uluslararası ceza adaleti bizim için uluslararası istikrarın garantisidir," diyerek mahkemelerin bağımsız yürütme süreçlerini desteklediklerini vurguladı.

UCM'nin Tutuklama Kararına Tepkiler

Lemoine, "Cezasızlıkla mücadele önceliğimizdir. Fransa, 2000 yılından beri Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü'nü onaylamış bir ülkedir," diyerek, daha önce UCM Başsavcısı Kerim Han tarafından talep edilen tutuklama emirlerine atıfta bulundu. Ancak, gazetecilerin Netanyahu'nun ülkeye gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına dair net bir cevap alamaması dikkat çekti.

Karmaşık Hukuki Durum

Bir gazeteci, "Binyamin Netanyahu Fransa'ya gelirse, somut olarak tutuklanacak mı?" sorusunu yönelttiğinde, Lemoine bu konuda da kaçınarak, "Bu hukuken oldukça karmaşık bir soru," yanıtını verdi. Lemoine, gelişmelere göre geri dönüş yapmaktan memnun olacağını söyledi, fakat gün için daha fazla yorumda bulunmaktan kaçındı.

Fransa'nın yanıt vermekte tereddüt etmesi, UCM'nin uluslararası ilişkilerdeki etkisini ve ulusal yasalarla bu tür durumların nasıl entegre edileceğini sorgulatan bir tablo çiziyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.