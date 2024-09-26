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Fransa ve ABD'nin İsrail-Lübnan Sınırında Güvenlik Uzlaşısı Çağrısı

Macron ve Biden, İsrail-Lübnan sınırında ateşkes çağrısında bulunarak güvenliğin sağlanması için ortak çalışma yürütüyorlar.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:03
Fransa ve ABD'nin İsrail-Lübnan Sınırında Güvenlik Uzlaşısı Çağrısı

Fransa ve ABD'den Ortak Çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Lübnan sınırında güvenliği artırmak amacıyla bir uzlaşmaya varma çabalarının önemli bir aşamada olduğunu ifade ettiler.

Genişleyen Çatışmalar ve Sivil Zararlar

İki liderin yaptığı ortak açıklamada, 7 Ekim tarihinden bu yana, İsrail ve Lübnan arasındaki karşılıklı saldırıların, son iki hafta içerisinde belirgin bir şekilde arttığı belirtiliyor. Bu çatışmaların, özellikle sivil halk üzerinde ciddi zararlar yaratma riski taşıdığına dikkat çekiliyor.

Geçici Ateşkes Önerisi

Açıklamada, İsrail-Lübnan sınırında sakinliğin sağlanabilmesi ve sivillerin güvenli bir şekilde evlerine dönebilmesi için geçici bir ateşkes önerildiği vurgulanıyor. Bu bağlamda, geçtiğimiz günlerde #{x}Sınırın her iki tarafında yükselen gerilimlerin önlenmesi amacıyla ortak çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Uluslararası Destek

Yapılan müzakerelerin, ABD, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Katar tarafından desteklendiği açıklandı. Ayrıca, İsrail ve Lübnan hükümetlerinin de bu müzakere sürecine destek vermeleri çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Görüşmeleri

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Macron ve Biden, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu çerçevesinde bir araya geldi ve iki ülke arasında ateşkes sağlanması için gerçekleştirilen çabaları ele aldılar.

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