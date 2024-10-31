Fransa ve Cezayir Arasındaki Zorlu Diyalog İhtiyacı

Fransa ve Cezayir Arasındaki Zorlu Ancak Gerekli Diyalog

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Paris ve Cezayir arasındaki iletişimin kolay olmadığını ancak bu diyaloğun önemli olduğunu belirtti. Lemoine, bu konuyu haftalık basın toplantısında ifade etti.

Cezayir'in Bağımsızlık Yıldönümü

Gazetecilerin, Cezayir bağımsızlık savaşının başlangıç tarihinin yıldönümüne dair bir soru sorduğunda Lemoine, iki ülke arasında geçmişte yaşanan gerginliklerin farkında olduklarını belirtti. "Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun henüz Fransa'ya gelmedi. Ancak ilerleyen günlerde bakanlar düzeyinde veya iki lider arasında görüşmeler olabilir." ifadelerini kullandı.

İkili İlişkiler ve Cezayir Deklarasyonu

Lemoine, Fransa’nın, Ağustos 2022'de Cezayir Deklarasyonunu imzaladığını hatırlattı ve bu belgenin iki ülke arasındaki ilişkiye yön verdiğini dile getirdi. "Cezayir ile olan ilişkimizin çerçevesini belirliyor ve ilerlemeye devam ediyoruz." dedi.

Sömürge Dönemi Hafıza Çalışmaları

Sözcü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, iki ülke arasındaki sömürge dönemiyle ilgili hafıza çalışmalarında ilerleme kaydetmek istediğini belirtti. 17 Eylül'de, Fransa-Cezayir ortak tarihçi komisyonunun Fransız üyeleri Paris'te toplandı. Lemoine, bu çalışmanın iki yıldır devam ettiğini ve ciddi bir önem taşıdığını vurguladı.

İsrailli Firmaların Fuar Katılımı Üzerine Açıklamalar

Lemoine, ayrıca EURONAVAL Fuarı'na katılım gereklilikleri hakkında da bilgiler verdi. Fransa'nın, fuara katılmak isteyen İsrailli firmalar için herhangi bir boykot kararı almadığını belirtti ve hükümetin tutumlarının tutarlı olması gerektiğini ifade etti. Lemoine, "Fransa, her zaman İsrail'in kendini koruma hakkını desteklemiştir," dedi.

Fransa, ayrıca Lübnan'a 30 ton acil yardım göndermiştir ve bu yardımın kısa süre içinde Beyrut'a ulaşması beklenmektedir.