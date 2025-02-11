Fransa ve Çin, Yapay Zeka Yönetiminde İşbirliğini Artırmak İstiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Çin Başbakan Yardımcısı Cang Guoçing, yapay zekanın küresel yönetiminde daha fazla rol üstlenmek istediklerini açıkladı. Bu önemli buluşma, uluslararası Yapay Zeka Eylem Zirvesi'ne katılmak için Paris'e gelen Cang'ın Elysee Sarayı'nda Macron ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında gerçekleşti.

Açıklamalara göre, iki lider, ülkelerinin yapay zekanın küresel yönetiminde daha aktif bir rol almak için istekli olduklarını ifade ettiler. Görüşme sırasında, söz konusu teknolojinin potansiyelini geliştirme arzusunun yanı sıra, beraberinde getirdiği risklerin kontrol altına alınmasının gerekliliğine de dikkat çekildi.

Macron'un, Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki ticaret konularında açık bir diyalog sürdürme kararlılığı da vurgulandı. Açıklamada, "Rekabet kuralları firmalarımız için adil olmalı." ifadesine yer verildi. Ayrıca Macron, Çin hükümetinden AB'nin konyak sektörüne yönelik tedbirlerini kaldırmasını talep etti.