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Fransa ve İsviçre Liderleri Paris'te Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Keller-Sutter'i Paris'te ağırladı ve önemli konuları görüştü.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 15:28
Fransa ve İsviçre Liderleri Paris'te Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Fransa ve İsviçre Liderlerinin Paris Buluşması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter'i Paris'te ağırladı. Macron, X hesabından yaptığı paylaşımla, Keller-Sutter ile gerçekleştirdiği görüşmenin önemine vurgu yaptı.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Görüşme sırasında, Orta Doğu, Ukrayna, Avrupa'nın savunması ve Fransa ile İsviçre arasındaki ikili ve sınır işbirliği konularının masaya yatırıldığı belirtildi. Macron, iki ülkenin ortak hareket etmesinin ve iş birliğini güçlendirmenin Avrupa kıtasını daha da güçlendireceğinin altını çizdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (fotoğrafta), İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (fotoğrafta), İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter'i başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda kabul etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (fotoğrafta), İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (fotoğrafta), İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter'i başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda kabul etti.

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