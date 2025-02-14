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Fransa ve Mısır Dışişleri Bakanları Paris'te Gazze'yi Görüştü

Fransa ve Mısır Dışişleri Bakanları, Gazze'deki durumu ele almak üzere Paris'te bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 17:53
Fransa ve Mısır Dışişleri Bakanları Paris'te Gazze'yi Görüştü

Fransa ve Mısır Dışişleri Bakanları'ndan Gazze Zirvesi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, başkent Paris'te Gazze'deki durumu ele almak üzere önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Uluslararası Suriye Konferansı Kapsamında Görüşme

İki bakan, Uluslararası Suriye Konferansı çerçevesinde bir araya gelerek, bölgedeki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barrot ve Abdulati, toplantıda Gazze'de ateşkesin korunması, esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüme dayalı kalıcı barışa ulaşmak konusundaki kararlılıklarını vurguladılar.

Gazze'deki Yıkım ve İnsani Yardım Çalışmaları

Gazze'deki yıkımın boyutunu göz önünde bulunduran bakanlar, Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşı çıkarken bunun uluslararası hukuka ciddi bir ihlal teşkil ettiğini ve komşu ülkeleri istikrarsızlaştırabileceğini belirttiler.

Barrot ve Abdulati, bölgeye insani yardımın ulaştırılması ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için tüm ortaklarla işbirliği yapma konusundaki kararlılıklarını yineleyerek, Afrika dahil bölgesel krizlere karşı işbirliklerini güçlendirmek istediklerini ifade ettiler.

İki Ülke Arasındaki İşbirliği

Görüşme sırasında iki bakan, ülkeleri arasındaki işbirliğine de değindiler. Barrot, Fransa'nın Mısır'ın istikrarını destekleme konusundaki taahhüdünü vurguladı.

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