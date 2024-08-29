Fransa, Yeni Kaledonya'ya Misyon Gönderme Şartlarında Anlaşma Sağladı

Fransa, Yeni Kaledonya'da Görev Göndermeye Hazırlanıyor

Fransa'nın, bağımsızlık taraftarlarına yönelik güç kullanarak sürdürdüğü uygulamaları incelemek amacıyla Yeni Kaledonya'ya göndereceği misyonun şartlarında Pasifik Adaları ülkeleri ile uzlaşmaya vardığı açıklandı.

Yetkililerden Açıklama

Fransa'nın Pasifik Büyükelçisi Veronique Roger-Lacan, geçtiğimiz hafta Yeni Kaledonya'nın bağımsızlıkçı hükümeti ile Fransız hükümeti arasındaki "protokol ve prosedür" konularındaki uyuşmazlığın sona erdiğini duyurdu. Roger-Lacan, 53. Pasifik Adaları Forumu (PIF) Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, planlanan "Troyka misyonu"nun "bilgilendirme görevi" üstleneceğini belirtirken, heyetin ziyaret tarihine ilişkin henüz bir netlik olmadığını vurguladı.

Misyonun Ertelenmesi

Yeni Kaledonya'da yaşanan olayları araştırmak için Pasifik ülkerinden bir misyon gönderilmesi düşünülmüştü. Ancak, PIF Zirvesi öncesi belirlenen tarihteki ziyaret, "protokol ve prosedür" görüşmelerindeki uyuşmazlık nedeniyle iptal edilmişti.

Yeni Kaledonya Kongresi'nin bağımsızlık yanlısı başkanı Roch Wamytan, bu ertelemenin "Fransa'nın Forum heyetine kendi programını dayatmaya çalışmasından" kaynaklandığını ifade etti. Wamytan ayrıca, Fransız yetkililerin misyonu, Ada'nın bağımsızlık yanlısı hükümetinin onayı olmadan gerçekleştirmek istemesini de eleştirdi.

Bağımsızlık Yanlıları ve Fransız Yönetimi

Fransa'nın, 17 bin kilometre uzaklıktaki Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlılarını bastırma çabaları tartışma yaratmaya devam ediyor. 1998'de yapılan Noumea Anlaşması'na aykırı olarak, yerli halkın seçimlerdeki etkisini azaltan bir reform önerisi tepkiyle karşılandı. Kanak halkının barışçıl protestolarına rağmen, Fransız hükümeti anayasal reformda ısrarcı oldu ve bu durum tepkileri daha da artırdı.

Uluslararası Tepkiler ve Gözaltılar

Fransız hükümeti, bağımsızlık yanlılarına karşı Ada'ya 3 bin güvenlik gücü gönderdi. Bu süreçte 11 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler raportörleri, son üç ayda 2 bin 235 Kanak'ın tutuklandığını ve 500'den fazla kaybolma vakası yaşandığını bildirdi.

Anayasal Reform ve Tepkiler

Kanak halkı, anayasal reformun 1998 Noumea Anlaşması'na aykırı olduğunu düşünüyor. Reform ile birlikte, en az 10 yıldır Ada’da yaşayan Fransızların yerel seçimlerde oy kullanmalarına izin verilmesi hedefleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tepkilerin artmasının ardından reformu askıya almış ancak iptal etmemiştir.

Bu değişiklik için Fransız Parlamentosu'nun iki kanadının birlikte toplanarak kabul etmesi gerekiyor.