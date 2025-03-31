Fransa Yüksek Yargı Konseyi'nden Le Pen Kararına Tepki!

Fransa'da Yüksek Yargı Konseyi, 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favori isimlerinden olan Marine Le Pen'in Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulunmasının ardından gelen tepkilere yanıt verdi. Konsey, Fransız yargısının bağımsızlığını sorgulayan yorumları endişeyle karşıladığını vurguladı.

Ulusal basında yayımlanan haberlere göre, Yüksek Yargı Konseyi, Le Pen'in yolsuzlukla ilgili davasından çıkan karara yönelik açıklamalara karşı bir bildiri yayımladı. Bu bildiride, mahkeme kararını sorgulayan yaklaşımların demokratik toplumda kabul edilemeyeceği kaydedildi.

Le Pen hakkında 4 yıl hapis cezası, 100 bin avro para cezası ve 5 yıl süreyle siyasetten men cezası veren yargıçların hedef gösterilmesi eleştirildi. Konsey, "Davayı yürüten yargıçları kişisel olarak hedef gösteren tehditler ve siyasi liderlerin açıklamaları kabul edilemez," ifadelerini kullandı.

Yüksek Yargı Konseyi, yargı makamının yasaları uyguladığını hatırlatarak, bu süreçte dikkatli ve ölçülü yorumlar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Le Pen, AB fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada, Paris Ceza Mahkemesi tarafından verilen cezanın derhal uygulanacağına dair kararın ardından mahkeme salonunu terk etmişti. Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapiste çekmeyeceği anlamına geliyordu. Avukatları ise bu kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Olay, Le Pen'in Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olduğu dönemde, 2 kişiye hayali danışmanlık hizmetleri için AP fonlarıyla maaş ödendiği yönündeki iddialarla ilgili. 2004-2016 yılları arasında, Marine Le Pen'in de dahil olduğu bazı AP milletvekilleri hakkında "hayali istihdam" suçlamasıyla 2015 yılında soruşturma açılmıştı.

Fransa'da, 2018'de Ulusal Cephe Partisi adını değiştirerek Ulusal Birlik (RN) ismini alan Le Pen'in, babası Jean-Marie Le Pen, Louis Aliot ve Bruno Gollnisch gibi tanınmış isimlerin de arasında bulunduğu 27 parti üyesi, AB fonlarını kötüye kullanmakla yargılanıyor. Dava Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesi'nde görülecek.