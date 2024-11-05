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Fransız Aileler, TikTok'a Karşı Dava Açtı

TikTok'a karşı açılan davada, aileler çocuklarının zarar gördüğünü öne sürdü.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 13:44
Fransız Aileler, TikTok'a Karşı Dava Açtı

Fransa'dan TikTok'a Dava Süreci

Fransa'da toplamda yedi aile, çocuklarını zararlı içeriklere maruz bıraktığı iddiasıyla TikTok'a karşı yargı yoluna başvurdu. Bu aileler, sosyal medya platformunun algoritmasının, genç kullanıcılara intihar ve yeme bozuklukları gibi tehlikeli içerikler sunduğunu belirtiyor.

İntihar ve Yeme Bozukluğu İddiaları

Davacılar arasında, çocukları intihar eden iki aile ile TikTok'taki içeriklere maruz kalmış çocukların intihara teşebbüs ettiklerini savunan dört aile bulunuyor. Ayrıca bir aile, çocuğunun uygulama nedeniyle yeme bozukluğu yaşadığını öne sürmüştür.

Dünya Çapında Benzer Şikayetler

TikTok, ABD ve Avrupa'nın birçok noktasında benzer şekilde tehlikeli içerik sunmaktan dolayı eleştirilmiş ve davalarla karşı karşıya kalmıştır. Uygulama, 2016 yılının Eylül ayında ByteDance şirketi tarafından piyasaya sürülmüştür.

Küresel Kullanıcı Sayısı ve Yasağı

Bugün, TikTok'un dünya genelinde yaklaşık 1,6 milyar kullanıcısı bulunmaktadır. Bununla birlikte, Ürdün, Hindistan, Afganistan, İran, Pakistan ve Tayvan gibi ülkelerde çeşitli gerekçelerle yasaklanmışken, Avustralya, Kanada, İngiltere ve Yeni Zelanda gibi ülkeler, uygulamanın kamuya ait bilgisayar ve cihazlarda kullanımını yasaklamıştır.

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