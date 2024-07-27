Fransız Milletvekili Caron'dan Macron'un Herzog ile Görüşmesine Tepki

Fransız Milletvekili Caron'dan Tepki

Fransa'daki muhalefet, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile başkent Paris'te gerçekleştirdiği görüşmeye sert bir eleştiri getirdi.

Macron ve Herzog'un Görüşmesi

Macron, yaklaşan Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni öncesinde Elysee Sarayı'nda Herzog ile bir araya geldi. Bu buluşma, Fransız milletvekili Aymeric Caron'un tepkisini çekti.

Caron'dan Sert Açıklama

Caron, sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerle Macron'un Herzog'u Elysee Sarayı'nın kapısında sıcak bir şekilde karşıladığını ve sarıldığını vurguladı. Caron’un açıklaması: "Cumhurbaşkanı Macron, ordusu şu anda Gazze'de soykırım işleyen ve her gün çocukları öldüren bir ülkenin cumhurbaşkanına sıcak bir şekilde sarılmayı tercih etti." Caron, Gazze'deki saldırıların sonucu olarak 9 ay içinde 15 bin çocuğun hayatını kaybettiğini ve on binlerce çocuğun da ağır yaralandığını belirtti.

İsrail'in Olimpiyat Oyunları'ndan Men Edilmesi Çağrısı

Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi talebiyle çok sayıda gösteri gerçekleştirilmişti. Caron ve diğer muhalefet milletvekilleri, ayrıca İsrailli sporcuların tıpkı Rus ve Belaruslu sporcular gibi "tarafsız" statüde müsabakalara katılmaları için çağrıda bulundular.