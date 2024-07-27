Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fransız Milletvekili Caron'dan Macron'un Herzog ile Görüşmesine Tepki

Fransız muhalefet, Macron'un Herzog ile görüşmesini eleştirdi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 00:50
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 00:50
Fransız Milletvekili Caron'dan Macron'un Herzog ile Görüşmesine Tepki

Fransız Milletvekili Caron'dan Tepki

Fransa'daki muhalefet, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile başkent Paris'te gerçekleştirdiği görüşmeye sert bir eleştiri getirdi.

Macron ve Herzog'un Görüşmesi

Macron, yaklaşan Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni öncesinde Elysee Sarayı'nda Herzog ile bir araya geldi. Bu buluşma, Fransız milletvekili Aymeric Caron'un tepkisini çekti.

Caron'dan Sert Açıklama

Caron, sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerle Macron'un Herzog'u Elysee Sarayı'nın kapısında sıcak bir şekilde karşıladığını ve sarıldığını vurguladı. Caron’un açıklaması: "Cumhurbaşkanı Macron, ordusu şu anda Gazze'de soykırım işleyen ve her gün çocukları öldüren bir ülkenin cumhurbaşkanına sıcak bir şekilde sarılmayı tercih etti." Caron, Gazze'deki saldırıların sonucu olarak 9 ay içinde 15 bin çocuğun hayatını kaybettiğini ve on binlerce çocuğun da ağır yaralandığını belirtti.

İsrail'in Olimpiyat Oyunları'ndan Men Edilmesi Çağrısı

Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi talebiyle çok sayıda gösteri gerçekleştirilmişti. Caron ve diğer muhalefet milletvekilleri, ayrıca İsrailli sporcuların tıpkı Rus ve Belaruslu sporcular gibi "tarafsız" statüde müsabakalara katılmaları için çağrıda bulundular.

İLGİLİ HABERLER

Faiz indirimi için tarih verildi! Ekonomiyi kasıp kavuracak: ABD'li banka duyurdu

Emekli promosyonlarına okkalı zam! Denizbank düğün bayram ettirecek!

Vadeli hesapta parası olanlar yaşadı! Mevduat faizleri değişti: Artık böyle uygulanacak!

Nakit arayan gence yaşlıya nakit destek! 70.000 TL ödeme çıktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Vadeli hesapta parası olanlar yaşadı! Mevduat faizleri değişti: Artık böyle uygulanacak!

Faiz indirimi için tarih verildi! Ekonomiyi kasıp kavuracak: ABD'li banka duyurdu

Ayda 15 bin TL burs duyurusu! Başvuran öğrenciler alıyor: YKS'ye girenler dikkat!

Araç sahiplerine müjde geldi! 1 lira 47 kuruş birden düştü: 81 ilde geçerli!

Promosyonda şov gibi rakam! Tek seferde 48.500 TL ödeyecek!

Bunu yapana tek kuruş emekli promosyonu yok! SGK'dan acil uyarı!

Emekli promosyonlarına okkalı zam! Denizbank düğün bayram ettirecek!

Fatura ödeyenlere 450 TL piyango çıktı! Başvuran hemen alır!

Bitcoin'de yer yerinden oynayacak! Bomba tahmin geldi!

Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!

O üniversite 100.000 TL burs dağıtıyor! Tercih eden yaşadı!

Nakit arayan gence yaşlıya nakit destek! 70.000 TL ödeme çıktı!