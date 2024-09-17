Freetown'da 7 Katlı Bina Çöktü: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Sierra Leone'da Feci Bir Olay

Sierra Leone’un başkenti Freetown’da meydana gelen trajik bir olayda, 7 katlı bir bina çökerken 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın Ayrıntıları

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, BBC tarafından aktarılan habere göre, olay şehir merkezinin doğu bölgesinde gerçekleşti. Çöken bina, hem konut hem de ticari amaçlar için kullanılıyordu ve öğle saatlerinde çöktü.

Yetkililer, aralarında 3 çocuğun bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiğini, enkazdan ise 6 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı, mahsur kalan bireyler için arama kurtarma çalışmalarının şu anda devam ettiğini duyurdu.

Çökmenin Sebebi Araştırılıyor

Olayın ardından, çökme nedenine dair incelemelerin sürdüğü ve detayların kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.