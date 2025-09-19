Friedrich Naumann Vakfı: Rusya-Kuzey Kore'de 'Dengesiz Ortaklık' İddiası

Friedrich Naumann Vakfı'nın "Dengesiz Ortaklık" Raporu Rusya-Kuzey Kore İlişkisini Mercek Altına Aldı

Almanya merkezli Friedrich Naumann Vakfının Kore Ofisi tarafından yayımlanan "Dengesiz Ortaklık" başlıklı rapor, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğini ve bu ilişkinin dengesizliğini gündeme taşıdı.

Raporun bulguları

Rapora göre, Kuzey Kore, Rusya-Ukrayna Savaşı için 9,8 milyar dolar değerinde askeri yardım sağladı ve yaklaşık 15 bin asker gönderdi. Buna karşın Moskova yönetiminin Pyongyang'a verdiği yardımın yalnızca yaklaşık 1,2 milyar dolar düzeyinde olduğu iddia edildi.

Rapor, Moskova'dan sağlanan yardımların esas olarak yiyecek, petrol, az sayıda hava savunma sistemi ve GPS sinyal bozucuları gibi öğelerden oluştuğunu belirtiyor.

Raporun yazarı, Hankuk Üniversitesinden Olena Guseinova, Rusya'nın Kuzey Kore'nin teknolojik ilerlemesine "önemli" bir katkı sağlamadığını savundu. Guseinova, "Kuzey Kore'nin Rusya'ya muazzam bir askeri destek sağlamasına karşın Moskova yönetimi, buna yavaş ve sınırlı şekilde yanıt veriyor. Bu durum kasıtlı olabilir." ifadelerini kullandı.

Moskova-Pyongyang ilişkileri

Moskova yönetimi, taraflar arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Açıklamada, bu anlaşmanın taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü ve bölgedeki güvenlik ile çok kutuplu dünya düzenine katkı sağlayacağı belirtilmişti.

Güney Kore'nin değerlendirmesi

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünü tahmin ettiğini ileri sürmüştü.

Raporda yer alan iddialar, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliğinin kapsamı ve dengesine dair uluslararası tartışmaları yeniden alevlendirecek nitelikte.