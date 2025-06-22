FSM Köprüsü, Skolyoz Farkındalık Günü İçin Yeşile Büründü

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Skolyoz Farkındalık Günü dolayısıyla etkileyici bir görsel şölene imza attı. Köprü, bu özel gün vesilesiyle yeşil renkle aydınlatıldı.

Her yıl haziran ayı, "Skolyoz Farkındalık Ayı" olarak anılırken, haziran ayının üçüncü cumartesi günü de "Skolyoz Farkındalık Günü" olarak kutlanıyor. Türkiye genelinde skolyoz hastalığına dikkat çekmek amacıyla pek çok farkındalık etkinliği düzenleniyor.

Bu kapsamda, FSM Köprüsü'nün bu akşam yeşil renkle aydınlatılması, dikkat çekerek toplumda farkındalık oluşturmaya katkıda bulundu.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Skolyoz Farkındalık Günü nedeniyle yeşil renkle aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Skolyoz Farkındalık Günü nedeniyle yeşil renkle aydınlatıldı.