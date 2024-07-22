FSMVÜ'den İBB'nin Rektörlük Binası Kararına Tepki

FSMVÜ'den İBB'ye Yanıt

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından rektörlük binasına ilişkin tahsisin iptal edilip, tahliye için 7 gün mühlet verilmesine tepki gösterdi. Üniversite, bu konuyla ilgili olarak İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne başvurduğunu ve yürütmeyi durdurma kararı alındığını duyurdu.

Eğitim Faaliyetleri Etkilenmeyecek

Universite, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğitim öğretim devam ederken alınan ve tahliye için 7 gün mühlet tanınan bu karar üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olup bu durum eğitim faaliyetlerimizi asla etkilemeyecektir." ifadesine yer verdi.

Kurucu Vakfın Tarihî Bağlantısı

FSMVÜ, açıklamasında kurucu vakfının tarihçesine de değinerek, "Üniversitemizin kurucu vakfı, İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1471 yılında kurduğu vakıftır ve bu mazbut vakıf dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüdür. Takdir kamuoyunundur." dedi.