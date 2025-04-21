Fuat Oktay: Geçici Ateşkes Barış Çabalarına Pozitif Katkı Sağlayacak

Fuat Oktay, Moskova'da Barış Çabalarını Değerlendirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Rusya'nın Ukrayna'da Paskalya Bayramı dolayısıyla ilan ettiği geçici ateşkesin barış çabalarına mutlaka pozitif katkısı olacağını belirtti. Ancak, kalıcı barışın sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Oktay, beraberindeki milletvekili heyeti ile resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin hem kendi bölgesinde hem de uluslararası alanda yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra Rusya ile birçok konuda sıkı işbirliğine sahip olduğunu vurguladı.

Parlamenter Diplomasi Üzerinden İlişkilerin Geliştirilmesi

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin düzeyindeki ilişkilerin yanı sıra ilgili kurumların da iyi ilişkiler sürdürdüğünü aktardı. Türkiye'nin tezlerini Rusya Parlamentosu'na iletmek ve ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili ateşkes anlaşmasının önemine değinen Oktay, "Her türlü ateşkes ilanı barış çabalarına pozitif katkı sağlar. Ancak, geçici olmamalıdır; esas olan kalıcı barıştır," dedi.

Kalıcı Barış İçin Türkiye'nin Rolü

Fuat Oktay, Türkiye'nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapma kapasitesine vurgu yaparak, "Türkiye, bölgenin çıkarlarını düşünmektedir. Kalıcı barışa yönelik herkesin üzerinde hem fikir kalabileceği bir ortam yaratmalıyız," şeklinde konuştu.

Oktay, Türkiye'nin pozitif katkı verebileceği her türlü çabayı sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

Tahıl Anlaşmasında Türkiye'nin Rolü

Karadeniz Tahıl Anlaşması hakkında da bilgi veren Oktay, Türkiye'nin bu süreçteki rolünü yineleyerek, "Dünyada tahıl konusunda kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan ülkelerin bu sorundan kurtulmasına katkı sağladık," dedi.

Oktay, anlaşmanın başarısız olmasının nedenlerini açıklarken, Türkiye'nin BM ve ilgili taraflarla süregelen iletişimini de önemle vurguladı.

Türkiye-Rusya İlişkileri Güçleniyor

Oktay, Türkiye-Rusya ilişkilerinin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu ve bu ilişkilerin diğer ülkelere örnek teşkil ettiğini ifade etti. Rusya ile gelişen ticaret hacminin 50 milyar doların üzerine çıktığını belirtti. Türkiye'nin bu ilişkileri önemsediğini ve karşılıklı sorunlara çözümler üreteceğini dile getirdi.

Türkiye'ye gelen Rus turist sayısının bu yıl 7 milyonu geçmesini beklediklerini de kaydetti.

Oktay ve beraberindeki heyet, Moskova'da Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu, Ak Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, beraberindeki milletvekili heyeti ile resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Rusya’nın başkenti Moskova’da Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç tarafından büyükelçilik konutunda verilen akşam yemeğine katıldı. Oktay ve beraberindeki heyet, burada Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ile de bir araya geldi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’a Moskova’daki temasları esnasında, komisyon üyeleri AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun eşlik etti.