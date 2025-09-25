Fuat Oktay Sancaktepe'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmalarıyla Esnaf ve Vatandaşla Buluştu

Fuat Oktay Sancaktepe'de 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında ziyaretlerde bulundu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı çerçevesinde Sancaktepe'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Oktay, ilçe sakinleri, esnaf ve sivil toplum temsilcileriyle buluşarak talepleri ve çalışmaları yerinde dinledi.

Ziyaret programı ve cami buluşması

Oktay, Yenidoğan Merkez Camisi'nde cemaatle birlikte öğle namazını kıldı ve ardından bir vatandaşın cenazesine katıldı. Camii avlusundaki çay ocağında cemaatle sohbet eden Oktay, vatandaşların özellikle ulaşım sorunlarına ilişkin metro hattı taleplerini not aldı.

Esnaf ziyaretleri ve gençlerin ilgisi

Sarıgazi Demokrasi Caddesi'ndeki esnafı tek tek ziyaret edip hal ve hatırlarını soran Oktay, cadde üzerindeki vatandaşlarla da sohbet etti. Ziyaretler sırasında çocuk ve gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

Taziye ziyareti ve dernek buluşması

Oktay, Şehit İbrahim İşcan'ın annesi Fatma İşcan'ı evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti ve yanında getirdiği Türk bayrağını takdim etti. Ayrıca Sancaktepe Ağasar Vadisi Sosyal Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret eden Oktay, derneğin ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi aldı ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oktay, ziyaretlerde vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine her yaş grubundan insanların heyecan, umut ve gururla destek verdiğinin en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı.

