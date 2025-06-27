Fuat Sezgin'in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak Paneli İstanbul'da Gerçekleştirildi

Fuat Sezgin'in Mirası Paneli İstanbul'da Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen "Fuat Sezgin'in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak" panelinde, İslam bilim tarihi alanında Türkiye'nin yetiştirdiği önde gelen ilim insanlarından Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatı ve eserleri ele alındı.

Panelin Moderatörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek

Bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte moderatörlük görevini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek üstlendi. "Fuat Sezgin'i Hatırlamak: Hayatı, Eserleri ve Mirası" oturumunda Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Frankfurt Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şükrettin Güldütuna ve Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Alparslan Çelebi yer aldı.

Fuat Sezgin’in Bilim Mirası

Prof. Dr. Ersan Aslan, Sezgin’in ömrünü İslam medeniyetinin dünya medeniyetine katkılarını göstermeye adadığını belirtti. Sezgin’in 17 ciltlik Arap-İslam Bilimleri Tarihi ve İslam'da Bilim Teknik eserlerinin, dünya medeniyetinin nasıl oluştuğunu ve Müslümanların bu medeniyete olan katkılarını açıkladığını ifade etti.

Aslan, “Sezgin'in ilmi mirası paradigmayı değiştiren bir deryadır” diyerek, bu eserlerin İslam toplumlarının kendine güven duymasını sağlama amacını taşıdığını sözlerine ekledi.

Bilim İçin Manevi Güç Gereklidir

Prof. Dr. Şükrettin Güldütuna ise Sezgin’le 38 yıl geçirdiğini vurgulayarak, onun çalışmalarının analitik düşünce ile birlikte güçlü bir manevi inanca dayanması gerektiğini savundu. Güldütuna, Sezgin’in Batı medeniyetinin ilerlemesine yönelik yaptığı yorumlara ve gençlerle olan ilişkisine dikkat çekti.

Sezgin'in Şahsiyeti ve Etkisi

Mehmet Alparslan Çelebi ise Sezgin’in yoğun çalışma hayatında kendisini fark etmediğini söyledi. Sezgin’in verdiği nasihatlerin Türkiye ile aidiyet duygusunun önemini vurguladığını belirtti. Ayrıca, Sezgin’in 2011 yılında aldığı kültür ödülü ile ilgili duruşunu da hatırlatarak, onun ilkelere sadık duruşunu takdir etti.

İki Yeni Sergi Açıldı

Panelde ayrıca "Fuat Sezgin'in İslam Bilimi Mirasıyla Sınırları Aşan Bilim Diplomasisi" adlı oturumun moderatörlüğü Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz tarafından yapıldı. Programda, "Medeniyetin Terekesi: İslam Bilim Tarihinden Örnekler" ve "İlme Adanmış Bir Ömür" adlı sergilerin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Fuat Sezgin'in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak" paneli gerçekleştirildi. Panele Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Fuat Sezgin'in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak" paneli gerçekleştirildi. Panele Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan katılarak konuşma yaptı.