Fucien Uçak Gemisinde J-35, J-15T ve KJ-600 Testleri

Fucien'de Yeni Nesil Uçak Testleri

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, üçüncü uçak gemisi Fucien üzerinde yeni nesil hava araçlarının kalkış ve iniş testleri gerçekleştirildi.

Testlere, gelişmiş 4. nesil "J-15T", 5. nesil "J-35" savaş jetleri ile yeni nesil erken uyarı ve kontrol uçağı "KJ-600" katıldı.

Uçuşlarda, uçak gemisinin elektronik katapultunun (EMALS) kalkışlardaki fırlatma ve inişlerdeki kontrollü yakalama kabiliyeti sınandı.

ABD'li Lockheed Martin'in geliştirdiği F-35'ten sonra uçak gemilerinde kullanılabilen ikinci hayalet savaş uçağı olan "J-35", ilk kez bir uçak gemisinde uçuş gerçekleştirdi.

Diğer katılımcılar arasında, "uçan köpek balığı" olarak da anılan ve uçak gemileri için geliştirilen "J-15T" ile "KJ-600" yer aldı.

Yetkililer, bu testlerin Fucien'in tüm güverte operasyonel kabiliyetinin göstergesi olduğunu ve farklı türlerden hava araçlarının gemi formasyonuna katılımının önünü açacağını belirtti.

Gemi ve Özellikleri

Fucien, 17 Haziran 2022'de Şanghay'daki Ciangnan Tersanesi'nde suya indirildi. "Tip 003" sınıfı olan gemi, 80 bin ton deplasmana sahip ve üzerinde Elektromanyetik Uçak Kalkış Sistemi (EMALS) bulunuyor.

Liaoning ve Şandong'un ardından Çin donanmasına katılan üçüncü uçak gemisi olan Fucien, tasarım ve üretim açısından ülke içinde geliştirilen ilk örneklerden biridir.

Gemi ilk deneme seyrini 1-8 Mayıs 2024'te gerçekleştirdi; 9. deneme seyrine ise 10 Eylül'de limandan ayrılarak, Tayvan Boğazı'ndan geçip Güney Çin Denizi'ne açıldı.

Liaoning ve Şandong

Liaoning, 1998'de Ukrayna'dan satın alınan Varyag iskeleti üzerine inşa edilmiş ve 2012'de hizmete girmişti. Şandong ise Liaoning tasarımının yerli üretimle hayata geçirilmiş versiyonu olarak 2017'de hizmete alındı.

Gemi sayısı bakımından dünyanın en büyük donanmasına sahip olan Çin, 2035 yılına kadar 6 uçak gemisi filosu oluşturmayı planlıyor.