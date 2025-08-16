Furkan Çifci matematikte dünya çapında 5 derece kazandırdı

Furkan Çifci matematikte Türkiye'ye 5 derece kazandırdı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Pusula Yetenek Yönetimi Merkezi Başarı Bursiyeri ve 10. sınıf öğrencisi Furkan Çifci, Japonya ve Tayland'da düzenlenen uluslararası matematik olimpiyatlarında Türkiye'ye 5 derece birden kazandırdı.

Asya Matematik Olimpiyatları'ndan iki büyük başarı

Tokyo'da düzenlenen ve dünyanın birçok yerinden 2 bin civarı öğrencinin katıldığı Asya Matematik Olimpiyatları Finali'nden Furkan Çifci iki önemli dereceyle döndü. Organizasyonda Uluslararası Star Ödülü'nün sahibi olan Çifci, ayrıca 10. sınıflar kategorisinde altın madalya kazandı.

Dünya Matematik Yarışması'nda 3 derece daha

Furkan Çifci, geçen haftalarda 1500'e yakın öğrencinin katıldığı Dünya Matematik Yarışması'nda Balkan Bölgesi birinciliği, dünya üçüncülüğü ve altın madalya elde ederek uluslararası arenadaki başarısını pekiştirdi.

Reyyan Çifci'nin ISEF başarısı

Furkan'ın kız kardeşi Reyyan Çifci ise ABD'nin Ohio eyaletinin Columbus kentinde düzenlenen, 70 ülkeden 2 bin finalistin katıldığı dünyanın en prestijli lise düzeyi bilim yarışması Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2025'te kimya bilimleri alanında dünya dördüncüsü oldu ve aynı zamanda jüri özel ödülüne layık görüldü. Reyyan Çifci'nin projesi, yara iyileşme süreçlerine yönelik yapay zeka destekli akıllı biyosensör bandaj geliştirilmesi üzerine odaklanıyor.

TÜRGEV Başkanı'ndan gurur mesajı

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, iki kardeşin başarısıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Furkan ve Reyyan evlatlarımızın uluslararası arenada ülkemizi gururla temsil etmesi bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Gençlerimizin elde ettiği bu başarılar, Türk milletinin bilim ve eğitimdeki potansiyelinin dünyaya gösterilmesidir. İnanıyoruz ki azim, disiplin ve yüksek ideallerle yetişen gençlerimiz, yarının Türkiye'sini en güçlü şekilde inşa edecektir."

Vakıf kaynaklı açıklama, Furkan ve Reyyan Çifci kardeşlerin uluslararası başarılarının TÜRGEV'in yetenek yönetimi ve eğitim destek modelinin somut örnekleri olduğunu vurguluyor.