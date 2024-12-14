G7 Liderleri Uluslararası Krizlerle İlgili Video Konferans Düzenledi

G7 Liderleri Video Konferansla Krizleri Ele Aldı

G7 ülke liderleri, uluslararası arenada büyüyen krizleri video konferans görüşmesiyle değerlendirdi. Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu ve Venezuela'daki gelişmelere dair önemli kararlar alındı.

İtalya Başbakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının detayları aktarıldı. G7 liderleri, Rusya'nın askeri saldırganlığını kınarken, Ukrayna halkının özgürlük ve bağımsızlığına verilen desteği yineledi.

Ayrıca, G7 liderleri, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki artan askeri işbirliğini de kınadı ve Moskova'nın savaş çabalarını destekleyen ülkelere yaptırım uygulama kararlılıklarını ifade etti.

Orta Doğu'daki Gelişmeler

Orta Doğu'daki durum üzerine de kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Suriye'deki durumu ele alan liderler, Esed rejimi için siyasi bir geçiş sürecinin başlangıcını umduklarını dile getirdiler. Ayrıca, Lübnan'daki ateşkes sürecine saygı gösterilmesinin barış için önemli bir adım olduğu vurgulandı.

G7 ülkeleri, Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların artırılması için ABD öncülüğündeki ateşkes planına desteklerini yineledi. Bu planın krizin sona ermesine ve iki devletli çözüm yoluna katkı sağlayacağı belirtildi.

Venezuela Üzerine Değerlendirmeler

Toplantıda, Venezuela’daki insan hakları ihlalleri de gündeme geldi. G7 liderleri, bu ihlalleri kınayarak, demokrasiyi desteklemek için barışçıl bir geçişi kolaylaştırma taahhütlerinde bulundular.

İtalya, G7 Dönem Başkanlığını Kanada’ya Devretti

Açıklamanın sonunda, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, G7 Dönem Başkanlığı'nı 2025 boyunca üstlenecek olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya devrettiği bildirildi. İtalya, 2024 yılı boyunca G7 toplantılarına ev sahipliği yapacak.