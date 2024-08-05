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G7 Ülkeleri Orta Doğu'daki Gerilimle İlgili Endişelerini Dile Getirdi

G7 dışişleri bakanları, Orta Doğu'daki artan gerilimle ilgili derin endişelerini açıkladı ve tarafları sakin olmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:44
G7 Ülkeleri Orta Doğu'daki Gerilimle İlgili Endişelerini Dile Getirdi

G7 Ülkeleri Orta Doğu'daki Gerginlikten Kaygılı

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Orta Doğu'da süregelen gerilimin artması nedeniyle "derin endişe" yaşadıklarını belirten bir ortak açıklama yayımladı.

Birlikte Yapılan Açıklama

Yapılan açıklamada, "Bizler, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi olarak, bölgede daha geniş bir çatışma riskine neden olabilecek gerginlikten endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Taraflar, mevcut misillemelerin destrüktif döngüsünü sürdürmekten kaçınmaları için uyarıldı. Açıklamada, hiçbir ülkenin Orta Doğu'daki gerilimi artırmaktan fayda sağlamayacağı vurgulandı.

Tansiyonun Artışı

İsrail'in, Beyrut'ta Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından, Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgedeki gerilim tırmandı. İran ve Hezbollah, Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutarak Tel Aviv'e karşı misilleme tehditlerinde bulundu.

İsrail'in Savunma Önlemleri

İsrail ordusunun, olası bir saldırıya karşı alarm durumuna geçtiği bildirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Ülkemiz, savunma ve saldırı boyutunda her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı durumda" açıklamasını yaptı.

Kayıplar ve Yaralılar

İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, en az 39.583 Filistinli hayatını kaybetti. Bu kayıplar arasından 16.314’ü çocuk, 10.980’i ise kadın. Ayrıca, 91.398 kişi de yaralanmış durumda.

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