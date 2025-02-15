G7 Ülkeleri, Suriye ve Lübnan'ın Toprak Bütünlüğüne Bağlılıklarını Teyit Etti

G7'nin dışişleri bakanları, Suriye ve Lübnan'ın istikrarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını tekrar teyit etti. Kanada’nın dönem başkanlığında gerçekleştirilen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında yapılan ilk toplantıda, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada’nın temsilcileri bir araya geldi.

Toplantının ortak açıklamasında, İsrail, Gazze, Lübnan, Suriye ve İran gibi bölgedeki siyasi, güvenlik ve insani sorunlara dikkat çekildi. İsrail-Filistin çatışması için iki devletli bir çözüm bulma çağrısı yapıldı.

Tel Aviv ile Hamas arasında ateşkesin öneminin vurgulandığı açıklamada, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın genişletilmesi isteği ifade edildi.

Rusya-Ukrayna savaşını da değerlendiren bakanlar, Kiev için güçlü güvenlik garantileri içeren bir barış anlaşması için iş birliği yapacaklarını belirtti. Açıklamada, Ukrayna'ya mali desteğin devam edeceği vurgulandı ve Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların, Moskova’nın savaşı sona erdirmek için gerçek çabaları göstermesine bağlı olacağı ifade edildi.

Ayrıca, Moskova’ya yapılan askeri yardımların Çin, Kuzey Kore ve İran tarafından sağlandığı kınanarak, bu tür desteklerin kabul edilemeyeceği belirtildi.

Öte yandan, Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı sonuçları memnuniyetle karşılandı. G7 üyeleri, İran'ı hızlı uranyum zenginleştirme ile silahlı gruplara destek verme konularında eleştirerek, Orta Doğu'daki istikrarsızlık yaratan eylemlerini kınadılar.

Hint-Pasifik bölgesinde de Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri faaliyetlerinin kınandığı açıklamada, özgür ve güvenli bir bölge için bağlılık tekrar vurgulandı. Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarından duyulan endişe dillendirilirken, Pyongyang'ın kitle imha silahlarını terk etmesi çağrısı yapıldı.

G7'nin dışişleri bakanları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sudan, Haiti ve Venezuela gibi bölgelerdeki çatışma durumlarını da ele aldı. Küresel güvenlik sorunlarına dair görüşmelerine devam etmek üzere, G7 Grubu'nun dışişleri bakanlarının 12-14 Mart tarihlerinde Kanada'nın Quebec eyaletinin Charlevoix kasabasında bir araya geleceği bildirildi.