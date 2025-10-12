Gabar Dağı'nda Kaybolan Tır Sürücüsü Termal Dron ile Kurtarıldı

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda yolunu kaybeden tır sürücüsü, AFAD ve jandarma ekiplerinin termal dron destekli çalışmasıyla bulundu.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 12:26
AFAD ve jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulundu

Şırnak'ta, Gabar Dağı bölgesinde yolunu kaybeden tır sürücüsü Rıdvan V., yapılan arama kurtarma çalışmalarıyla sağ salim bulundu.

Olay, 34 VRE 12 plakalı tırla Gabar Dağı'ndaki bir tesise malzeme götüren Rıdvan V.'nin, eşiyle telefonda konuşurken saat 00.55'te irtibatının kesildiğini belirten eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine başladı.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, engebeli ve ağaçlık arazide, 16 kişilik ekip, 3 araç ve termal dron desteğiyle arama yaptı. Arama sonucunda Rıdvan V., saat 06.55 sıralarında bulundu.

Sağlık durumu iyi olan Rıdvan V., kontrol amaçlı olarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Rıdvan V.'nin yolunu kaybettiği, cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle yardım isteyemediği ve bir bölgede aracıyla yardım beklediği öğrenildi.

