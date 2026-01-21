Gabar Dağı'nda Konar Göçerler: Mağara Köyü Kış Sığınağı

Gabar Dağı eteklerindeki Mağara köyü, konar göçerlerin yaklaşık 3 aylık kış mücadelesine ev sahipliği yapıyor; Zeki Kaplan yaşam koşullarını ve iklimin etkilerini anlattı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:12
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:12
Gabar Dağı'nda Konar Göçerlerin Sessiz Direnişi

Mağara köyü, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Gabar Dağı eteklerinde kış aylarında konar göçerlerin sığınağı oluyor. Yaz aylarında Hakkari'nin yüksek ve serin yaylalarında yaşayan göçerler, kış yaklaşınca hayvanlarıyla birlikte zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

Göçün zorlu rotası

Yaklaşık 3 ay süren göç, çoğu zaman karla kaplı patikalarda; geceleri soğuk, gündüzleri yorgunlukla geçiyor. Göçün sonunda ulaşılan Mağara köyü, onlar için kışı atlatma mücadelesinin başladığı yer oluyor.

Zeki Kaplan: Ömrüm göç yollarında geçti

Zeki Kaplan ömrünün göç yollarında geçtiğini ve sabit bir yerlerinin olmadığını anlatıyor: "Bizim hayatımız sürekli hayvancılık. Bir yerde kök salamıyoruz. Mevsimler nereye sürerse, biz de oraya gidiyoruz."

Kaplan, yaz aylarında Hakkari'nin serin ve yüksek yaylalarına çıktıklarını, "4-5 ay yaylalarda kalıyoruz. Orası bizim nefes aldığımız yer. Ama ardından bizim için en ağır sınav başlıyor. Kadın, çocuk, yaşlı demeden; hayvanlarla birlikte 3 ay boyunca yürüyerek kışlaklara iniyoruz. Yol uzun, yol zor, umut ise ince bir ip gibi" sözleriyle anlattı.

Kışın gerçek bir hayatta kalma sınavı olduğunu vurgulayan Kaplan, "Kar yağdığında bizim için hayat duruyor. Soğuk iliklerimize işliyor. Bu kış çok zor geçti, hatta hala geçmedi diyebilirim. Gece hayvanlarımız donmasın diye uykusuz kalıyoruz" dedi.

Geçim, iklim ve onur

Geçimlerini sağlamak için katlandıkları zorluklara dikkat çeken Kaplan, "Millet sıcak evinde rahat yaşasın, sofrasında et, süt eksik olmasın diye biz bu çileyi çekiyoruz. Küresel ısınma, kuraklık, değişen iklim. Hepsi bizi vuruyor. Ama yine de vazgeçmiyoruz. Çünkü bizim emeğimiz, halkımızın sofrasına sağlık olarak gidiyor" ifadelerini kullandı.

Konar göçer yaşamının her geçen yıl daha da zorlaştığını belirten Kaplan, "Bizim hayatımız zor ama onurumuz emeğimizdir. Karın altında da kalsak, açlıkla da sınansak üretmeye devam ediyoruz. Çünkü bu topraklarda yaşamanın bedelini en ağır şekilde biz ödüyoruz" diye konuştu.

