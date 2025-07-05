Gabar Dağı'ndaki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Şırnak Gabar Dağı'ndaki Yangın Kontrol Altında

Şırnak'ta, Gabar Dağı'nda öğle saatlerinde ortaya çıkan örtü ve orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının, Güçlükonak-Siirt sınırındaki Yarımca, Kırkağaç ve Yenidemir köyleri yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığı bildirildi.

Yangın Söndürme Ekipleri Harekete Geçti

Yangın haberinin alınmasının ardından Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına, toplamda 30 personel, 3 arazöz, 2 iş makinesi, 3 itfaiye aracı, su tankeri ve ilk müdahale aracı ile müdahale ediliyor.

Havadan Destekle Yangın Sönüyor

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopter de havadan destek veriyor. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangının kontrol altına alınması bekleniyor.

Yangınla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yetkililer, son durumu kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda çıkan örtü ve orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda çıkan örtü ve orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.