DOLAR
39,81 -0,03%
EURO
46,9 0,15%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.303.899,56 -0,36%

Gabar Dağı'ndaki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Şırnak Gabar Dağı'ndaki örtü ve orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 10:14
Gabar Dağı'ndaki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Şırnak Gabar Dağı'ndaki Yangın Kontrol Altında

Şırnak'ta, Gabar Dağı'nda öğle saatlerinde ortaya çıkan örtü ve orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının, Güçlükonak-Siirt sınırındaki Yarımca, Kırkağaç ve Yenidemir köyleri yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığı bildirildi.

Yangın Söndürme Ekipleri Harekete Geçti

Yangın haberinin alınmasının ardından Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına, toplamda 30 personel, 3 arazöz, 2 iş makinesi, 3 itfaiye aracı, su tankeri ve ilk müdahale aracı ile müdahale ediliyor.

Havadan Destekle Yangın Sönüyor

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopter de havadan destek veriyor. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangının kontrol altına alınması bekleniyor.

Yangınla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yetkililer, son durumu kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda çıkan örtü ve orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol...

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda çıkan örtü ve orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda çıkan örtü ve orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol...

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda çıkan örtü ve orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
2
Siirt'te Bahçe Sulamak İçin Evden Ayrılan Adam Ahırda Ölü Bulundu
3
Ağrı'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Ağır Yaralandı
4
Çorum'da Kayıp Kişinin Cinayeti: Bıçakla Öldürülüp Gömülmüş
5
İzmir Depremzedelerinin Elektrik ve Suları Kesildi: Tepkiler Büyüyor
6
Amasya'da Şok Olay: Eşini Vurup İntihar Etti
7
Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor