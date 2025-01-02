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Gabon'da Askeri Yönetimden Seçim Müjdesi: Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yolda

Gabon askeri yönetimi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu yıl içinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Seçim tarihi henüz belirlenmedi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 17:50
Gabon'da Askeri Yönetimden Seçim Müjdesi: Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yolda

Gabon’da 30 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşen darbenin ardından iktidara gelen askeri yönetim, bu yıl içerisinde özgür ve şeffaf cumhurbaşkanı seçimi yapılacağı müjdesini verdi. Gabon Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, iktidara geldiklerinde belirttikleri seçim takviminin uygulanacağını ve geçiş sürecinin 30 Ağustos 2025'te sona ereceğini açıkladı.

Başkan Nguema, tüm vatandaşları seçmen listelerine kaydolmaya teşvik ederken, seçim tarihinin henüz netleşmediğini belirtti. İçişleri Bakanlığı, ocak ayının sonuna kadar seçmen listelerinin güncelleneceğini duyurdu.

Gabon'da Darbe ve Seçim Süreci

Gabon'da eski Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos 2023'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimlerinde üçüncü kez zafer kazanmıştı. Ancak, oy verme işleminin son saatlerinde yaşanan 'şiddet' iddiaları neticesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve oy sayımı sırasında internet erişimi kısıtlanmıştı. 30 Ağustos'ta, ulusal televizyon binasına baskın yapan bir grup asker yönetimi ele geçirerek, durumu açıklamıştı.

Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI), 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini duyurdu. Askeri yönetimin başına Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema getirilirken, General Nguema 4 Eylül'de Anayasa Mahkemesi önünde 'geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı' unvanıyla yemin etti. Darbeye muhalif bir isim olan Raymond Ndong Sima ise 7 Eylül'de 'geçiş hükümetinin başbakanı' olarak atandı.

Baba Omar Bongo, Gabon'un cumhurbaşkanı unvanını ilk kez 1967 yılında almış ve 2009 yılında hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo geçmişti. Bongo ailesi, 56 yıl boyunca Gabon'u yönetme görevini sürdürmüştü.

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