Gaemi Tayfunu'nun Hunan Eyaletinde Yarattığı Tehlike: 30 Ölü, 35 Kayıp

Gaemi Tayfunu Hunan'ı Vurdu

Çin'in Hunan eyaletinde meydana gelen Gaemi Tayfunu, bölgedeki hayatı olumsuz etkiledi. Tayfunun yol açtığı şiddetli yağışlar sonucunda 30 kişi yaşamını yitirirken, 35 kişi ise kayboldu.

Yerel Yönetimlerin Açıklamaları

Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) aktardığına göre, tayfunun en fazla etkilediği Zışing kentinde olaylar yaşandı. Yerel yetkililer, kayıpların tespit edilmesi ve arama kurtarma çalışmalarının sürdürülmesi için yoğun çaba gösterdiklerini vurguladılar.

Elektrik ve İletişimde Normalleşme

Tayfundan etkilenen Zışing'de, elektrik ve iletişimin büyük ölçüde normale döndüğü bildirildi. Ancak, kaybolan vatandaşlar için arama kurtarma çabaları devam etmektedir.

Tahliyeler ve Toprak Kaymaları

Doğu Çin’de bulunan Fucian bölgesinde Gaemi Tayfunu nedeniyle toplam 156 bin 800 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Bunun yanı sıra, tayfunun yol açtığı felakette meydana gelen toprak kaymaları da 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.