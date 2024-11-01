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Gagauz Türkçesi Çizgi Filmleri Seyirciyle Buluştu

TİKA'nın desteklediği Gagauz Türkçesi çizgi filmi serisi, Gagauz Yeri'nde çocuklar için hazırlandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:56
Gagauz Türkçesi Çizgi Filmleri Seyirciyle Buluştu

Gagauz Türkçesi Çizgi Filmleri Gösterimde

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından hazırlanan Gagauz Türkçesindeki çizgi film serisi, Moldova'nın Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'ndeki çocuklarla buluştu.

Proje Detayları

TİKA, yaklaşık iki yıl süren çalışmanın ardından Gagauz dilinde "Güneşe Doğru (Güneşe Karşı)" adlı 16 bölümlük çizgi filmi tanıttı. Bu yapım, Gagauz Yeri Özerk Bölgesi Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde bölgedeki kreşlerde izletildi ve büyük bir ilgiyle karşılandı.

Yayınlanma ve Erişim

Gagauz Radyo Televizyonu üzerinden de yayınlanan "Güneşe Doğru" çizgi filmi, Rumence altyazılarıyla birlikte sunuluyor. Bu yapım, Gagauz kültürü üzerine kurgulanmış hikayeleri, karakterleri ve müzikleri ile dikkat çekiyor.

Kültürel Yaşatma Çabaları

Gagauz Türklerinin gelenek ve göreneklerini tanıtan çizgi film, gençlerin kültürlerini daha yakından tanımalarına ve Gagauz Türkçesini öğrenmelerine olanak tanıyor. Bu proje, Gagauz kültürünün yaşatılması açısından son derece önemli.

Gagauz Dili ve Tehlikeleri

Oğuz boyundan gelen Gagauz Türkleri, konuşulan Gagauz dili ile dönemin zorluklarıyla yüzleşiyor. UNESCO tarafından 2010 yılında "Tehlikedeki Dünya Dilleri" listesine alınan Gagauz dili, korunup yaşatılması gereken önemli bir varlık. TİKA, Moldova'daki faaliyetleriyle Gagauz Türkçesinin gelecek nesillere aktarılması için çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gagauz Türkçesinde hazırladığı çizgi...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gagauz Türkçesinde hazırladığı çizgi film serisi, Moldova'ya bağlı Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'ndeki çocuklara izletildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gagauz Türkçesinde hazırladığı çizgi...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gagauz Türkçesinde hazırladığı çizgi film serisi, Moldova'ya bağlı Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'ndeki çocuklara izletildi.

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