Galata Kulesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Gösterisi

Etkinlik ve tepkiler

İstanbul'un Beyoğlu semtinde bulunan Galata Kulesi'ne, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenliğin önemini vurgulayan bir video yansıtıldı. Gösteri, yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisini çekti.

Videoda öğretmenlerin rolü ve öğretmenliğin değeri görsellerle anlatıldı; sunumda "Köklerden Göklere" ifadesine yer verildi.

Yetkili açıklaması

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür gösteri öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü, İstanbul’un kalbi Galata Kulesi’nin önündeyiz. Güzel bir gösterimiz var. Tabiattaki olaylar ile birlikte öğretmenler günümüzü kutluyoruz. Öğretmenler öğrencilere sadece Türkçe, matematik gibi dersleri değil, hayatı, güzelliği, erdemi, ahlakı ve fazileti öğreten, onlara içlerindeki potansiyeli farkına vardıran yüce kişilerdir. Bu sebeple bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Tarihte çevremizde gördüğümüz her başarılı olayın altında bir imza vardır, bu da öğretmenlerimizin imzasıdır. Çünkü öğretmenler insanın içindeki doğruyu ortaya çıkaran, onlara iyiyi, doğruyu öğreten, bunu yaşayan ve yaşatan, öğrenen ve öğreten kişidir. Hepimizin hayatında bir öğretmenimizin önemli bir dokunuşu vardır. Onun için öğretmenlerimiz bizim kalbimizde en müstesna yerdedir. İnsanın en büyük şansı ve mutluluğu böyle güzel öğretmenlere denk gelebilmesidir. Onun için meslektaşlarımızın Öğretmenler Günü’nü kutlarım. Çalışkan ve başarılı öğrenciler yetiştirmemiz dileğiyle nice 24 kasımlar diliyorum"

Etkinlik, İstanbul'da Öğretmenler Günü kapsamındaki kutlamalara görsel bir katkı sunarken, Galata Kulesi çevresindeki yoğun ilgiyle de dikkat çekti.

