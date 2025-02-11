Galatasaray Adası'nda Mutfakta Yangın Çıktı

Galatasaray Adası'ndaki Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

İstanbul Boğazı'ndaki Galatasaray Adası'nda yer alan mutfakta çıkan yangın, hızlı bir müdahale ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın Söndürme Ekipleri Olay Yerinde

Yangın, Kuruçeşme açıklarındaki adanın mutfak bölümünde oluştu. Durumun hemen bildirilmesi üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Adadaki görevli personel, ilk müdahaleyi yaparak yangını kontrol altına alırken, sahil güvenlik botları yardımıyla gelen itfaiye ekipleri de yangın kontrolü ve incelemesi gerçekleştirdi.