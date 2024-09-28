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Galatasaray-PAOK Maçında Güvenlik Önlemleri Artırıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray-PAOK maçı öncesi terör simgeleriyle stada girmeye çalışan bir kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 15:24
Galatasaray-PAOK Maçında Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Galatasaray-PAOK Maçında Şüpheli Yakalandı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin açılış maçında PAOK'u 3-1 mağlup ederken, bir olay stadyumda yaşandı. 44 bin 411 kişinin katıldığı karşılaşma öncesi, güvenlik ekipleri bir kişinin stada PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bir bez parçası sokmaya çalıştığını tespit etti.

Yakalanan Şüpheli Hakkında Bilgiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, Yunanistan uyruklu K.T. adlı şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde olan kokain bulundu.

Yasal Süreç ve Sınır Dışı İşlemi

Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen şüpheli sınır dışı edilerek ülkeden çıkarıldı. Maç öncesinde güvenlik önlemleri büyük bir titizlikle alınırken, stadyumda herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için gereken tüm tedbirler alındı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği ve 3-1 yendiği PAOK karşılaşması...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği ve 3-1 yendiği PAOK karşılaşması öncesi stada PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçası sokmaya çalışırken yakalanan ve üzerinde uyuşturucu bulunan Yunanistan uyruklu şüpheli K.T. sınır dışı edildi.

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