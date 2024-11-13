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Galatasaraylı Yiğit'in Bağışladığı Organlar 4 Çocuğa Hayat Verecek

9 yaşındaki Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt'un bağışlanan organları, 4 çocuğa umut olacak.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:43
Galatasaraylı Yiğit'in Bağışladığı Organlar 4 Çocuğa Hayat Verecek

Yiğit Kurt'un Organ Bağışı ile Umut Yolu Açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Galatasaray-Tottenham maçını izlemek için babasıyla İstanbul'a doğru yola çıkan 9 yaşındaki Yiğit Kurt, Balıkesir'deki trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaza ve Beyin Ölümü Süreci

7 Kasım'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadı'nda yapılan karşılaşmayı izlemek üzere yola çıkan Yiğit ve babası Serkan Kurt, Susurluk’ta geçirdikleri kaza sonrasında hastaneye kaldırıldılar. 5 gün boyunca süren yaşam mücadelesinin ardından Yiğit, beyin ölümü gerçekleşti.

Hayat Kurtaran Organlar

Aile, Yiğit'in organlarını bağışlama kararı aldıktan sonra kalbinin Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde doğuştan kalp hastası bir çocuğa, karaciğeri ve böbrekleri ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde 3 çocuğa nakledilmek üzere hazırlık yapıldı.

Aileden Duygusal Açıklamalar

Serkan Kurt, oğlu Yiğit'in tedavi sürecinde yaşananları anlatarak, "Oğlumun beyin ölümü gerçekleştiğini öğrenince hemen organ bağışı yapmaya karar verdik. Oğlumuzun organlarının başka çocuklara umut olması çok güzel bir duygu." dedi. Anne Pınar Kurt ise oğlu Yiğit'in bir hafta önce SMA hastası bir çocuğun yardımına koştuğunu, çok merhametli bir çocuk olduğunu ifade etti.

Cenaze Töreni ve Galatasaray Camiası'na Çağrı

Yiğit Kurt'un cenazesi yarın öğle vakti Bodrum Bitez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı’na defnedilecek. Aile, Galatasaray camiasından cenaze törenine katılım bekliyor.

Bu acı olay, organ bağışının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor ve Yiğit Kurt'un hayalinin gerçeğe dönüşmesine vesile oluyor.

Organ bağışı, sadece bir hayat kurtarmakla kalmayıp, aileler için yeni umut kapıları açmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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