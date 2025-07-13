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Galiçnik Düğünü: Kuzey Makedonya'nın Asırlık Geleneği Yaşatılıyor

Kuzey Makedonya'nın Galiçnik köyünde her yıl düzenlenen geleneksel düğün, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 15:06
Galiçnik Düğünü: Kuzey Makedonya'nın Asırlık Geleneği Yaşatılıyor

Kuzey Makedonya'nın batısındaki dağ köyü Galiçnik, her yıl düzenlenen ve yüzlerce yıllık bir geçmişi olan geleneksel Galiçnik Düğünü ile bu yıl da renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Üsküp'e yaklaşık 110 kilometre mesafede konumlanan bu tarihi köy, ülkenin en önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

Kuzey Makedonya'nın farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapan etkinlikte, gelin ve damadın geleneksel adetlere göre evlendiği özel törene tanıklık etme fırsatı buldu. Düğün, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Kültür ve Turizm Bakanı Zoran Ljutkov ile farklı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Etkinliklerin Süreci

11 Temmuz'da Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle başlayan etkinlik, üç gün boyunca sürdü ve bugün sona erdi. Bu yıl, Jovan Filiposki ve Liljana Mihajloska'nın dünya evine girdiği düğün, geleneksel davul ve zurna eşliğinde başladı.

Damadın köy meydanında ilk olarak tıraş edilmesiyle başlayan merasimde, yakınları köy meydanında toplanarak düğün alayını oluşturdu. Renkli kıyafetleriyle köy sokaklarında ilerleyen alay, tarihi taş evler arasında davul ve zurna sesleriyle gelin evine ulaştı.

Jovan ile Liljana için köydeki kilisede geleneksel bir dini törenle nikah merasimi gerçekleştirildi. Düğün sırasında köy meydanında düzenlenen geleneksel halk oyunları ise katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Asırlardır süregelen bu geleneksel düğün merasimi, 1963 yılından bu yana festival olarak da düzenlenmektedir.

Kuzey Makedonya'nın batısındaki dağ köyü Galiçnik'te her yıl düzenlenen ve yüzlerce yıllık geçmişi...

Kuzey Makedonya'nın batısındaki dağ köyü Galiçnik'te her yıl düzenlenen ve yüzlerce yıllık geçmişi olan geleneksel Galiçnik Düğünü bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Üsküp'e yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki tarihi Galiçnik köyünde düzenlenen etkinlik, ülkenin en önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor. Kuzey Makedonya'nın farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi, gelin ve damadın geleneksel adetlere göre evlendiği bu özel törene tanıklık etti.

Kuzey Makedonya'nın batısındaki dağ köyü Galiçnik'te her yıl düzenlenen ve yüzlerce yıllık geçmişi...

Kuzey Makedonya'nın batısındaki dağ köyü Galiçnik'te her yıl düzenlenen ve yüzlerce yıllık geçmişi olan geleneksel Galiçnik Düğünü bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Üsküp'e yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki tarihi Galiçnik köyünde düzenlenen etkinlik, ülkenin en önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor. Kuzey Makedonya'nın farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi, gelin ve damadın geleneksel adetlere göre evlendiği bu özel törene tanıklık etti.

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