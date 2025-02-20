Galler'de Minibüs Protestocuların Üzerine Sürüldü

Galler'de Protestocular Üzerine Minibüs Sürme Olayı

Galler'in başkenti Cardiff'te, bir kişinin kullandığı minibüs, Filistin'le dayanışma eylemi yapan protestocuların üzerine sürdü. Neyse ki bu olayda ölen ya da yaralanan kimse bulunmadı.

Protesto Eylemi ve Olayın Ayrıntıları

Cardiff Üniversitesi'nin Filistin'le dayanışma platformu (CU4P), üniversitenin İsrail'e destek veren kuruluş ve şirketlerle işbirliğini protesto etmek amacıyla rektörlük binasının bulunduğu Park Place Caddesi'nde eylem düzenleyeceklerini duyurdu.

Platform, eylem sırasında yolu trafiğe kapatma kararı aldığını açıkladı. Cardiff Üniversitesi televizyonu, Instagram'daki haber hesabından eylemden görüntüler paylaşmaya başladı.

Paylaşılan görüntülerde, Park Place Caddesi'ndeki eylem sırasında bir şoförün minibüsünü eylemcilerin üzerine sürdüğü anlar kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle bazı protestocuların yere düştüğü, diğerlerinin ise aracı durdurmak için önüne geçtiği görüldü.

CU4P'den Gelen Tepki

Olayla ilgili olarak CU4P tarafından yapılan açıklamada, aracın çoğunluğu öğrencilerden oluşan kalabalığın içine daldığı belirtildi. Açıklamada, "Barışçıl gösterilere yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez. Şoför, hukukun tüm ağırlığıyla karşı karşıya kalmalıdır. Bu eylem, tamamen barışçıl göstericilere zarar vermek ve korku aşılamak için yapılmış bir terör eylemidir. İfade özgürlüğüne karşı bir eylemdir." ifadelerine yer verildi.

Polis Açıklaması

Güney Galler polisi, olayla ilgili herhangi bir şikayet yapılmadığı ve ölü ya da yaralı bulunmadığını duyurdu. Olayın ardından kamuoyuna yansıyan bu gelişmeler, toplumda geniş yankı buldu ve barışçıl gösterilerin güvenliğinin sorgulanmasına neden oldu.