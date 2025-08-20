DOLAR
Gana, AB'ye FLEGT Lisanslı Kereste İhraç Eden İlk Afrika Ülkesi

Gana, FLEGT lisansıyla AB'ye kereste ihraç eden ilk Afrika ülkesi oldu; lisanslar 131 sözleşme kapsamında Akra'da şirketlere takdim edildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 14:53
Gana, AB'ye FLEGT Lisanslı Kereste İhraç Eden İlk Afrika Ülkesi

Lisanslar Akra'da düzenlenen törende şirketlere verildi

Gana, Orman Hukuku Uygulaması, Yönetişim ve Ticaret (FLEGT) lisansı kapsamında Avrupa Birliği'ne (AB) kereste ihraç eden ilk Afrika ülkesi oldu.

FLEGT lisansları, Gana Parlamentosu tarafından haziranda onaylanan 131 kereste kullanım sözleşmesi kapsamında başkent Akra'da düzenlenen törende şirketlere takdim edildi.

Böylece Gana, FLEGT lisansıyla AB'ye kereste ihraç eden Afrika'da ilk ve Endonezya’nın ardından dünyada ikinci ülke konumuna geldi.

Törende, Gana Arazi ve Doğal Kaynaklar Bakanı adına konuşan Bakanlık Genel Direktörü Innocent Haligah, bu adımı ülkenin ormanlarını koruma ve sorumlu ticaret yapma kararlılığının bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Haligah, Gana Yasal Güvence Sistemi (GhLAS)'ın ormandan ihracat aşamasına kadar keresteyi takip ederek uluslararası standartlara tam uyum sağlayacağını belirtti.

Aynı zamanda Haligah, bu başarının Gana'nın sürdürülebilir orman yönetimi konusunda küresel ölçekte örnek olmaya hazır olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, yasa dışı ağaç kesimi ile izinsiz madencilik faaliyetlerine karşı yaptırımların artırılacağını söyledi.

Gana Orman Komisyonu Genel Müdür Vekili Hugh Brown ise Kereste Yasal Güvence Sistemi (T-LAS)'ın sektörde yönetişimi güçlendirdiğini, daha fazla şeffaflık, hesap verebilirlik ve paydaş katılımı sağladığını ifade etti.

