Gana'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 40'a Yükseldi

Gana'da Kolera Salgını Devam Ediyor
Batı Afrika'nın önemli ülkelerinden biri olan Gana, kolera salgını nedeniyle ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya. Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim 2024'ten bu yana ülkenin beş vilayetinde yayılmaya devam eden kolera salgınında ölü sayısı 40 Açıklamada, bu vilayetlerde 4,850 şüpheli kolera vakasının tespit edildiği belirtildi. Hükümetin, bu duruma karşı aşı kampanyalarını sürdürdüğü vurgulandı. Başkent Akra'da, salgın nedeniyle 41 kişinin tedavi edilmekte olduğu bilgisi aktarıldı. Gıda ve su aracılığıyla bulaşan vibrio bakterisinin neden olduğu kolera, ciddi ishale yol açarak vücutta su kaybına neden olmaktadır. Eğer tedavi edilmezse, hastalık ölümcül sonuçlar doğurabilir.
Şüpheli Vakalar ve Aşı Kampanyaları
Kolera Nedir?
Açıklamada, bu vilayetlerde 4,850 şüpheli kolera vakasının tespit edildiği belirtildi. Hükümetin, bu duruma karşı aşı kampanyalarını sürdürdüğü vurgulandı. Başkent Akra'da, salgın nedeniyle 41 kişinin tedavi edilmekte olduğu bilgisi aktarıldı.
Gıda ve su aracılığıyla bulaşan vibrio bakterisinin neden olduğu kolera, ciddi ishale yol açarak vücutta su kaybına neden olmaktadır. Eğer tedavi edilmezse, hastalık ölümcül sonuçlar doğurabilir.