Gana'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 40'a Yükseldi

Gana'da Kolera Salgını Devam Ediyor

Batı Afrika'nın önemli ülkelerinden biri olan Gana, kolera salgını nedeniyle ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya. Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim 2024'ten bu yana ülkenin beş vilayetinde yayılmaya devam eden kolera salgınında ölü sayısı 40 Şüpheli Vakalar ve Aşı Kampanyaları Açıklamada, bu vilayetlerde 4,850 şüpheli kolera vakasının tespit edildiği belirtildi. Hükümetin, bu duruma karşı aşı kampanyalarını sürdürdüğü vurgulandı. Başkent Akra'da, salgın nedeniyle 41 kişinin tedavi edilmekte olduğu bilgisi aktarıldı. Kolera Nedir? Gıda ve su aracılığıyla bulaşan vibrio bakterisinin neden olduğu kolera, ciddi ishale yol açarak vücutta su kaybına neden olmaktadır. Eğer tedavi edilmezse, hastalık ölümcül sonuçlar doğurabilir.