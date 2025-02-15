Gana'da Kolera Salgınına Karşı Aşılama Kampanyası Başlatıldı

Gana'da, yılbaşından bu yana 40 can alan kolera salgınına karşı başkent Akra'da aşılama kampanyası düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 00:22
Gana'da Kolera Salgınına Karşı Aşılama Kampanyası Başlatıldı

Gana'da Kolera Salgını İçin Acil Aşılama

Afrika'nın batısındaki Gana, yıl başından bu yana 40 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kolera salgınıyla mücadele ediyor. Bu doğrultuda, Gana Sağlık Bakanlığı ve Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) tarafından başkent Akra'da bir aşı kampanyası başlatıldı.

Kampanya Hedefi: 300.000 Aşı

Kampanyanın hedefi, koleranın yayılmasını önlemek amacıyla Akra'da 300 bini aşkın kişiyi aşılamaktır. Böylece, toplumun koruma seviyesinin artırılması ve salgının kontrol altına alınması amaçlanıyor.

AB'den Maddi Destek

Kolera salgını nedeniyle zor günler geçiren topluluklara destek olmak amacıyla Avrupa Birliği, Gana'ya 100 bin avro tutarında insani yardım fonu tahsis etti.

Kolera Hakkında Bilgiler

Gana, özellikle Akra, Eastern, Central, Ashanti ve Western vilayetlerinde kolera ile mücadele ediyor. Yılbaşından bu yana ülkede 4 binden fazla kolera vakası kaydedildi. Kolera, gıda ve su yoluyla bulaşan "Vibrio cholerae" bakterisinin neden olduğu bir hastalıktır ve ishal sonucu ciddi su kaybına yol açabilir. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilmektedir.

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