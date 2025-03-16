Gana ve Japonya Arasında 13,4 Milyon Dolarlık Elektrik Üretimi Anlaşması

Gana ve Japonya'dan Önemli İş Birliği

Gana, ülkesinin elektrik üretimini artırmak adına Japonya ile birlikte 13,4 milyon dolarlık bir hibe anlaşması yaptı. Bu önemli adım, Gana'nın elektrik arzının istikrarı ve güvenilirliği için kritik bir proje niteliği taşıyor.

Gibi Hibe Anlaşması Detayları

Gana Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Cassiel Ato Forson ve Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) Baş Temsilcisi Suzuki Momoko, Tamale şehrinde bulunan elektrik santralinin kapasitesini artırmak amacıyla bu anlaşmayı imzaladı.

Anlaşmanın Hedefleri

Bakan Forson, anlaşmanın temel amacının Tamale'deki enerji altyapısını güçlendirmek ve bölgedeki elektrik arzı ile ilgili sorunları çözmek olduğunu vurguladı. Forson, “Bu yatırım, yalnızca kesintisiz enerji sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda işletmelerin büyümesine ve temel sosyal hizmetlerin güçlendirilmesine de olanak tanıyacaktır.” ifadelerini kullandı.

İnşa Edilecek Yeni Altyapı

Hibe çerçevesinde, Tamale'de yeni bir elektrik trafo merkezi inşa edilecek ve mevcut dağıtım hatları genişletilecektir. Bu projeler, Gana'nın elektrik altyapısını daha da geliştirecek ve bölgede enerji verimliliğini artırarak, yaşam kalitesini yükseltecektir.